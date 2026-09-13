Ce dimanche, la réserve de l'ASSE faisait son entrée en lice dans le challenge des espoirs avec un match contre Reims. Une parenthèse après deux journées de championnat pour les joueurs de Sylvain Gibert. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 13h à l'Etrat sur le terrain Aimé Jacquet.

C'est une nouvelle compétition qui se présente aux coéquipiers de Nathan Kasia. Dans un groupe B relevé composé de Reims, Le Mans, Strasbourg, Nice, Sochaux et Marseille, les Verts auront de belles oppositions. Dans l'ordre, les Verts affrontaient donc Reims aujourd'hui puis Le Mans, le 10 octobre. Le 21 octobre, ils se déplaceront à Nice avant un match contre Strasbourg à l'Etrat le 13 janvier. Pour finir, ils defieront Marseille le 3 février et Sochaux le 3 mars. La phase de poule s'achevera donc au 3 mars. En cas de résultats positifs, l'ASSE pourrait jouer les phases finales. Un exercice qu'ils n'ont jamais atteint sur les deux premières éditions.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Lavalée - Cheikh, Gueye, Kasia, Benkou - Depalle, Dhaoui - Moulin, Baalal, Toty, Konte.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Sont entrés en jeu : Lengue, Sonko, Reynaud, Teillol, Mendy, Akil.

Résumé de la rencontre

L'ASSE livre une belle bataille dans ce premier acte. Mylan Toty se montre à son avantage mais c'est son coéquipier Mamadou Konte qui se procure la meilleure opportunité de ce match sans réussir à la concrétiser. 0-0 à la pause entre les deux équipes.

Finalement, les visiteurs vont ouvrir le score en fin de match sur un superbe travail de l'ailier qui rentre à l'intérieur et envoie un missile qui trompe Lucas Lavalée. Malgré la volonté de revenir et plusieurs coups de pieds arrêtés, les Verts ne trouveront pas la solution. Lamine Sonko verra même sa tête en toute fin de match détournée sur la barre par le portier rémois. Défaite 1-0 donc pour l'ASSE.

Les Verts retrouvent le championnat le week-end prochain avec un déplacement chez le promu et leader : Berre. Une opposition difficile qui se jouera le samedi à 18h30 en terres marseillaises.

Crédit photo : asse.fr