Ce dimanche à 15h30, les U17 de l'ASSE jouaient à Lyon la duchère avant d'être en vacances et d'avoir une trêve de 2 week-ends sans matchs. Il fallait donc faire le plein car les Verts pouvaient faire un grand pas vers les playoffs à 8 matchs de la fin du championnat avec une avance de 10 points ! Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Mnemoi, Kasia, Lengi, N. Mouton, Ait Amer, Traore, Moulin, Epanya, Aini.

Sont entrés en jeu : Toty, Jolivet, Charros.

Résumé de la rencontre

Il fallait se montrer souverain pour continuer la course folle. Face à un adversaire qui fait des très bons résultats à domicile, la mission s'annonçait tout sauf facile. Heureusement, les coéquipiers du capitaine Nathan Mouton se sont montrés impériaux. C'est le buteur de cette équipe, Rayan Ait Amer qui va s'offrir un doublé. Auteur de sa 13e et 14e réalisations de la saison, il a des statistiques absolument dingues pour un milieu relayeur. Il a d'ailleurs inscrit l'un de ses buts sur penalty, l'une de ses spécialités.

L'autre but est l'œuvre de Noham Aini. L'ailier stéphanois qui jouait avec les U19 la semaine passée s'est également distingué avec une réalisation. 3-0, c'est le score final, net et sans bavure ! Les U17 caracolent en tête de ce championnat avec 10 points d'avance sur Monaco, son poursuivant, à seulement 7 matchs de la fin. Pour rappel, seuls les premiers de chaque poule et les deux meilleurs deuxièmes de chaque poule (sur un classement des rencontres du top 6). En d'autres termes, l'ASSE doit finir le travail et s'offrir une série de matchs supplémentaires en après-saison. Pour rappel, cette équipe peut également jouer avec Sonny Yvars, Paul Eymard, Djyllian Nguessan et Mehdy Lutin... tous surclassés lors des dernières rencontres.

Les joueurs de David Le Moal seront donc en vacances et retrouveront la compétition le samedi 8 mars face à Saint Priest à domicile. Les coéquipiers de Nathan Kasia doivent faire un pas de plus vers les playoffs.

Crédit photo : asse.fr