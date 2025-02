Ce dimanche à 15h, la réserve de l'ASSE jouaient contre Thonon Évian Grand Genève. Un sentiment de revanche animait les hommes de Razik Nedder puisque les Verts s'étaient inclinés 4-2 au match aller ! Aussi, les jeunes stéphanois doivent sortir de la zone de rélégation dans laquelle ils sont après leur défaite du week-dernier contre Lyon la duchère (1-0). Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ :

Maubleu – Pedro, Briançon, Abdelhamid (cap), Makhloufi – Gadegbeku, Gauthier, Fall, Miladinovic – El Jamali, N’Guessan.

Avec quelques pros, présents ce samedi dans le groupe du côté du Vélodrome, les hommes de Razik Nedder espéraient prendre des points face à Thonon. Si ces joueurs n’ont pas pris part à la déroute 5-1 face à l’Olympique de Marseille, ils se devaient de gagner du temps de jeu et la rencontre avec la réserve de l’ASSE.

Résumé de la rencontre

En première période, l’ASSE a tenté de prendre l’ascendant. Nadir El Jamali et Maedine Makhloufi ont tenté d’ouvrir la marque en vain durant le premier acte. En seconde, l’ASSE ouvrira la marque à la 58eme. Après un dribble, Igor Miladinovic centre devant le but, le ballon est repris par Nadir El Jamali et l’ASSE ouvre la marque.

En fin de partie, Yunis Abdelhamid manque de peu le second but stéphanois. La réserve de l’ASSE va le regretter puisque leurs adversaires vont égaliser dans les ultimes secondes de la partie. Les hommes de Razik Nedder terminent cette rencontre avec beaucoup de regrets. Les Verts restent pour l’instant dans la zone de relégation.

La semaine prochaine, les joueurs de Razik Nedder se déplaceront à Lyon pour y disputer le derby contre l'Olympique Lyonnais. Un match toujours à part dans une saison. Pour rappel, les Verts avaient remporté le match aller (1-0) grâce à un but sur penalty de Jibril Othman.

Crédit photo : asse.fr