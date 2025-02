La réserve de l'ASSE affrontait Thonon Évian Grand Genève (1-1) ce dimanche à 15h. Voici la réaction du coach Razik Nedder.

Frsutré par le Scénario ?

Razik Nedder : "Oui, frustré parce qu'on fait un bon match, parce qu'on joue mieux au football que l'adversaire qui avait décidé de ne pas jouer du tout au football. On est revenu dix ans en arrière sur un match comme ça. Avec l'adversaire qui ne met que des longs ballons, qui décide de jouer bas. Malgré ça, je pense que le gros souci, c'est qu'on va en mettre ce deuxième. On en a une ou deux grosses. Avec Kenzo (Kies), on doit finir, on doit mettre ce deuxième but qui doit te mettre à l'abri de ça. Parce que là, tu deviens vulnérable à une frappe, un truc. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce dernier corner.

Je pense que l'adversaire ne frappe pas au but du match et tu te fais égaliser à la 94ᵉ. C'est rageant parce qu'on fait un bon match. On fait un vrai bon match avec de l'intensité. Dans le contenu du match, j'ai trouvé qu'on a été bon et on n'est pas payé aujourd'hui. Il y a un petit manque sur la fin de match aussi de maîtrise, où tu te mets à concéder certaines situations sur des corners, sur des confrontations.

"J'ai trouvé les pros sérieux. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme."(Nedder après ASSE-TEGG)

Après, sur la fin du match, il y a un petit peu de fatigue. Beaucoup de garçons qui reviennent aussi et qui sont là pour retrouver du rythme. Donc, les mecs ont trouvé... J'ai trouvé les pros sérieux. Ils ont fait preuve d'un grand professionnalisme. Ce n'est pas toujours le cas, donc c'est bien de le signaler. On se rappelle ce match en début de saison où on avait été en difficulté avec beaucoup de joueurs professionnels (Défaite 3-1 contre Maconnais). Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas.

On a maîtrisé et dominé le match. Les jeunes qui sont autour, que ce soit les 2007 ou les 2008, j'ai trouvé qu'ils sont en train de grandir aussi. Ces matchs-là leur permettent de grandir. Donc oui, on a peut-être manqué un petit peu sur cette dernière minute, mais ça ne reste pas grand-chose et je trouve que ce n'est pas payé.

Le football n'a pas forcément été juste aujourd'hui. Une échéance importante pour toi, maintenant qu'ils se profilent avec le Derby sur la prochaine journée.

Oui, c'est sûr. En plus, ces trois points nous auront fait du bien.

La poule est tellement serrée que trois points nous auraient permis de gagner cinq places presque au classement. Donc là, on n'en prend qu'un. C'est toujours ça et ça nous permet peut-être de sortir de la zone au moins. Avec le contenu de nos matchs, que ce soit ce qu'on a fait la semaine dernière avec une équipe très jeune à Lyon-Duchère ou aujourd'hui avec une équipe avec pas mal de professionnels, le contenu de nos matchs nous rassure parce qu'on joue bien au foot et les garçons avancent.

Je trouve qu'on sera largement capable d'aller gagner ce match à Lyon (ndlr derby le week-end prochain à Décines). En tout cas, c'est comme ça qu'on va le préparer.

Mathys Saban, il peut nous filer un coup de main sur cette fin de saison

Un petit mot peut-être sur Mathis (Saban)? Mathis, ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué. Ça fait un an et deux mois. Il avait un temps de jeu. J'ai beaucoup de joueurs. J'ai quatre joueurs qui avaient 45 minutes aujourd'hui. Donc il a fallu pour moi jongler un petit peu avec tout ça. Ça fait partie des contraintes du rôle de coach de l'équipe réserve. Ça fait 6 ans que je le vis maintenant, donc j'en suis conscient. C'est souvent pour ça que les coachs ne restent pas très longtemps sur ces postes-là, parce que tu vis avec beaucoup de contraintes. Mais ça faisait partie des contraintes. Mathis, c'est normal, il a fait 30 bonnes minutes. Il ressort dans le même match. On est dans un match où on doit faire progresser les joueurs. C'est logique.

Après aussi longtemps, un joueur de rupture comme lui, revenir, faire 30 minutes, c'était déjà bien. Le projet c'est de le faire grimper.

C'est un garçon qui peut nous donner un coup de main. On connaît ses qualités intrinsèques. Il peut nous donner un coup de main sur cette fin d'année. Essayer de le remettre sur pied au maximum. Ce sont des grosses grosses blessures. On voit même au très haut niveau des garçons qui j'imagine, comme Kipembe ou autres, qui sont super bien encadrés, ils ont du mal à revenir. Mathis a subi la même blessure, les ruptures du tendon. Donc voilà, il revient, il est dans les timings, c'est rare sur ces blessures là. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir l'accompagner au mieux sur cette reprise à la compétition.