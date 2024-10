Les U19 de l'ASSE se déplace dans la banlieue marseillaise à Air Bel après la belle victoire contre Marignane (3-1). Dans un contexte toujours particulier puisque les relations entre les deux clubs avaient été quelque peu entachées la saison dernière après des problèmes lors de la rencontre à l'Etrat. Nouvelle génération, nouvelle saison, les deux clubs se retrouvent pour la 9ᵉ journée de championnat. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 15h.

La compo de l'ASSE

Colombet - Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech - Tatuszka, Gadegbeku, El Jamali - Guerroudj, Yvars, Teillol.

Sont entrés en jeu : Meite, Cheick, Zerga, Grillot.

Résumé de la rencontre

Dans un match qui aurait pu permettre de regagner les premières places du classement, les Verts se sont fait surprendre. Mené 1-0 à la demi-heure de jeu par les locaux, les U19 n'ont jamais trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Malgré des choix forts de la part du coach Dugand qui aura tenté un coaching précoce (dès la mi-temps), en vain ! Les U19 n'enchaînent malheureusement pas. Une défaite finale 1-0 qui les laisse entre deux. Avec l'irrégularité des résultats depuis le début de saison, les stéphanois ne savent pas encore les objectifs à viser dans une poule qui s'annonce comme à son habitude très serrée. Les prochaines semaines donneront davantage d'indications sur les réelles ambitions à avoir dans cette poule D de U19 national.

Alors que les vacances scolaires sont effectives depuis ce vendredi, les Verts de Frédéric Dugand joueront un match en retard à l'Etrat contre l'Olympique de Marseille ce mercredi. La rencontre se déroulera à 13h au stade Aime Jacquet de l'Etrat et aura pour but de faire recoller les Verts au peloton de tête. Une belle opportunité qu'il faudra saisir. D'autant plus à domicile face à un sérieux candidat aux premières places !

Crédit photo : asse.fr