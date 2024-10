Les U19 de l'ASSE ont du mal à enchainer les matchs. Après le report du match contre l'OM, les joueurs de Frédéric Dugand ont vu leur rencontre de ce week-end contre le Gazelec Ajaccio être reportée également. Un calendrier qui est donc perturbé mais qui verra, ce week-end, les Verts affronter Marignane à L'étrat. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 15h.

La compo de l'ASSE

Derache - Camara, Boukadida, Ben Rahem - Achour, Hornech, Tatuszka, Gadegbeku - Yvars, Guerroudj, Cheikh

Sont entrés en jeu : Grillot, Meite, Zerga.

Résumé de la rencontre

Les Verts commencent de la meilleure des manières cette rencontre avec un but du latéral gauche Ewan Hornech. Ce dernier réceptionne un centre au second poteau. 1-0 pour les joueurs de Frédéric Dugand qui vont doubler la mise grâce à Hani Guerroudj. L'ailier de poche stéphanois décoche une belle frappe qui trompe le portier des visiteurs. Après à peine 10 minutes de jeu, les Verts ont déjà fait l'écart. Juste avant la mi-temps, Issam Cheick va s'offrir son premier but sous le maillot stéphanois. 3-0 puis 3-1, c'est le score à la mi-temps. À noter que Fodé Camara aura raté un penalty durant ce premier acte.

Les coéquipiers du portier Joseph Derrache vont recommencer le second acte avec les entrées de Grillot et Zerga à la place d'Yvars et Hornech. Les visiteurs concèderont un carton rouge à l'heure de jeu par leur numéro 4. Un fait de jeu qui vient définitivement doucher leurs derniers espoirs de revenir dans ce match. Le score n'évoluera plus et les U19 s'offrent leur troisième victoire en six rencontres. Avec encore 2 matchs en retard contre l'OM et le Gazelec, les Verts peuvent se retrouver dans le trio de tête en cas de résultats positifs !

Le week-end prochain, l'ASSE se déplacera à Air Bel le dimanche à 15h. Ils joueront ensuite le mercredi 23 leur match en retard contre l'Olympique de Marseille à L'Etrat avant de profiter d'une coupure liée aux vacances scolaires !

Crédit photo : asse.fr