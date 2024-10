Ce samedi après-midi, les joueuses de l'ASSE accueillaient le DFCO sur la pelouse du Stade Salif Keita. Cette rencontre comptant pour la cinquième journée d'Arkema Première Ligue était importante pour les Vertes qui se sont lourdement inclinées contre le Havre le week-end dernier.Sous les yeux du propriétaire Larry Tanenbaum venu assister à la rencontre, les Vertes ont connu de nombreuses difficultés.

Les Vertes restent sur trois succès lors des quatre derniers matchs. Après leur défaite de la semaine passée, les stéphanoises avaient à cœur de se relever. Présent en conférence de presse avant le match, Laurent Mortel s'est exprimé sur l'importance de ce match.

" Je me méfie énormément de Dijon. Il faut craindre cette équipe même. Au vu des données, c’est une équipe qui aurait mérité de gagner contre Fleury il y a deux semaines. Dans le jeu, Dijon et Saint-Étienne sont deux formations qui se respectent. Si on ne revient pas à nos fondamentaux, si on ne met pas les bons ingrédients, ça ne passera pas. "

La composition

Première mi-temps

Dès les premières minutes, les Stéphanoises imposent leur rythme avec une grande intensité dans les duels C'est à ce moment-là que les stéphanoises se montrent les plus dangereuses en attaque. Malheurueusement, les stéphanoises ne pourront pas profiter de ces moments menées par Cindy Caputo et Amandine Pierre-Louis pour faire la différence... Ce sont finalement les Dijonnaises qui ouvrent le score à la 32e minute grâce à Krezyman. Pas grand-chose à signaler par la suite. Les Vertes rentrent au vestiaire, mené pour la seconde fois consécutive.

Seconde mi-temps

En seconde mi-temps, les Stéphanoises peinent à poser leur jeu, multipliant les imprécisions techniques. Les dijonnaises se font de plus en plus pressantes, mais la défense de l'ASSE tient le choc. Laurent Mortel effectue plusieurs changements. Cindy Caputo est proche d'égaliser, mais trouve finalement la barre transversale.

Quelques minutes plus tard, les Vertes se font punir après une incompréhension entre la gardienne et Faustine Bataillard. D'un lob, l'attaquante de Dijon Pinther permet à son équipe de mener 2-0. A la 79 ème minute de jeu, le match est plié. Les Vertes enchaînent une seconde défaite consécutive.

Crédit photo : Allez Les Vertes ! (@allez_lesvertes) • Photos et vidéos Instagramhttps://www.instagram.com/allez_lesvertes/