Après deux longues semaines de trêve internationale, les Verts retrouvaient le chemin de la Ligue 1 face à Lens. Battus malgré un Geoffroy-Guichard des grands soirs (0-2), les joueurs d’Olivier Dall’Oglio sont retombés dans leurs travers. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 14 Octobre

Situation de crise chez un concurrent de l’ASSE

Pire défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés, la formation de Michel Der Zakarian va devoir se battre jusqu'au boût pour accrocher un maintien dans l'élite. Le club héraultais se positionne à l'avant-dernière place du championnat avec seulement quatre points acquis en sept matchs (1 victoire, 1 nul, 5 défaites). "On n'a pas été payés à Monaco (défaite 2-1) mais on sent que depuis le match contre Auxerre (victoire 3-2), il y a un léger mieux.", déclare Laurent Nicollin dans les colonnes de Midi Libre.

Conscient de la situation de son club, l'actuel dirigeant de la Paillade ne cache pas son inquiétude. "On ne va pas se mentir, il n'y a aucun déni. Si je vous dis que je vais jouer la Coupe d'Europe, vous allez me rire au nez, donc oui, on joue le maintien, il faut prendre des points"

"J'espère que ça va continuer, c'est la discussion qu'on a eue avec les joueurs quand je les ai reçus en individuel. On sait que ça va être une saison compliquée. Mais l'important est de se maintenir en Ligue 1, donc on va tout faire pour. La situation nécessite un surinvestissement de chacun. Mais je pense que la défaite à Monaco a fait beaucoup de mal dans les têtes."

Der Zakarian Menacé ?

Pointé du doigt en ce début de saison, Michel Der Zakarian ne parvient pas à inverser la tendance sur le terrain. Laurent Nicollin a évoqué sa situation. "Le coach menacé ? Tout est plus ou moins dit dans la question, lui le sait en premier. Quand il n'y a pas de bons résultats, il est plus facile de changer l'entraîneur que de changer vingt joueurs. Mais pour l'instant, il reste 27 matches au calendrier, il y a encore de hautes luttes à mener.

Ce n'est pas une question d'ultimatum. Il reste 27 matchs et il n'y a eu que sept journées disputées. Tout le monde va faire les efforts pour se battre jusqu'au bout, porter haut les couleurs de la Paillade"

Mardi 15 Octobre

Deux retours à l’entraînement pour l’ASSE

Olivier Dall'Oglio et son staff préparent la réception du Racing Club de Lens. Une rencontre qui se tiendra ce samedi à 19 heures. L'entraîneur stéphanois sait déjà qu'il devra continuer à composer sans plusieurs membres de son effectif. Anthony Briançon, Ibrahima Wadji, Thomas Monconduit, Pierre Cornud et Yvann Maçon devraient bien être forfaits.

Depuis plusieurs semaine l'ASSE joue sans ses deux latéraux partis pour être titulaire en début de saison. Yvann Maçon s'est blessé au ménisque lors de la défaite à Brest (4-0). Une blessure qui devait engendrer une opération. Son absence devait durer environ deux mois. Plusieurs semaines plus tard, Pierre Cornud, est sorti touché à la cuisse lors de la déroute face à Nice (8-0). Une blessure aux ischios-jambiers qui devait également éloigner le latéral pour plusieurs semaines. Si la question s'est posé en interne, les dirigeants ont fait le choix de ne pas recruter malgré un effectif affaibli.

Cornud et Maçon sur le chemin du retour

Il semblerait que les deux joueurs soient sur le bon chemin pour retrouver les pelouses de Ligue 1. En effet, si les entraînements sont intégralement à huis clos cette semaine, l'ASSE a publié plusieurs clichés qui donnent le sourire. En effet, Pierre Cornud et Yvann Maçon ont recommencé à courir. Une première étape dans le processus de réathlétisation. Ils devront ensuite reprendre les séances collectives avant d'aspirer à rejouer en Ligue 1. Des retours particulièrement attendus par le staff qui espèrent récupérer ces deux éléments dans les semaines à venir. Pour autant, aucun risque ne sera pris afin d'éviter au maximum d'éventuelles rechutes.

Mercredi 16 Octobre

Le propriétaire de l’ASSE dans le Forez samedi !

L'ASSE a changé d'ère ces derniers mois. Après quasi deux décennies sous la présidence de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, l'AS Saint-Etienne a pris un virage important en changeant de propriétaire. Par l'intermédiaire du groupe Kilmer Sports Ventures, l'ASSE va tenter de retrouver sa place dans l'élite du football français.

Larry Tanenbaum a immédiatement confié ce nouvel investissement à un homme de confiance qui dispose de belles références dans le football européen : Ivan Gazidis. Chef d'orchestre du groupe KSV, l'ancien président du Milan AC, préside aujourd'hui l'ASSE. S'il n'est pas sur place au quotidien, il échange régulièrement avec ses lieutenants présents dans le Forez. Ivan Gazidis avait assisté à la première rencontre de la saison du côté de Monaco. Cette fois, c'est le propriétaire des Verts qui va faire le déplacement en personne. En effet, selon les informations de France Bleu Saint-Etienne Loire, Larry Tanenbaum sera présent pour assister à la réception du Racing Club de Lens.

Visite de l’Étrat et match des féminines avant ASSE - Lens

Il profitera donc de l'occasion pour découvrir Geoffroy-Guichard. Un Chaudron à guichets fermés où l'ambiance s'annonce d'ores et déjà bouillante. France Bleu nous précise que le propriétaire de l'ASSE profitera du déplacement pour rencontrer les cadre du club tout en visitant le centre d'entraînement Robert Herbin. Pas mieux pour motiver les troupes avant une affiche très attendues ce samedi !

Jeudi 17 Octobre

Les ultras stéphanois veulent aller à Lyon

Les matchs se succèdent et les arrêtés préfectoraux sont devenus monnaies courantes. Les supporters de l'ASSE aimeraient pouvoir se déplacer à Décines pour assister au prochain Derby. Les stéphanois se sont associés pour formuler une demande forte.

Vendredi 18 Octobre

Une belle fête entre l’ASSE et Lens

La fête promet d'être belle samedi 19 octobre, même si elle aurait pu l'être plus encore. Pour la première fois de la saison, l'ASSE jouera face à Lens dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Malheureusement pour les supporters Stéphanois, ainsi que pour ceux Lensois, un arrêté est venu limité le nombre de supporters prenant place dans la parcage visiteur.

1 500 Lensois attendus

Pourtant, le 7 octobre dernier, les supporters des deux clubs s'étaient unis pour l'ouverture d'un secteur visiteur pour 2 000 supporters, ce qui aurait constitué le plus grand contingent de supporters adverses se déplaçant à Geoffroy-Guichard depuis bien longtemps. "Il est primordial de permettre aux supporters d'exprimer leur soutien envers leurs équipes. Des mesures restrictives seraient injustes et ne permettraient pas aux supporters de vivre pleinement leur passion dans des conditions dignes et respectueuses" expliquaient, dans un communiqué commun adressé à la Préfecture de la Loire, les amoureux des deux clubs.

⚽ ENCADREMENT DU DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS DU RC LENS ET INSTAURATION D’UN PERIMETRE D’INTERDICTION D’ACCES AU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 19 OCTOBRE 2024 OPPOSANT L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ÉTIENNE (#ASSE) AU RACING CLUB DE… pic.twitter.com/ijA3GEDcE0 — Préfet de la Loire (@Prefecture42) October 15, 2024

Si le nombre de 2 000 supporters espéré par les deux clubs ne sera pas atteint, c'est tout de même 1 500 supporters Lensois qui garniront samedi le parcage visiteur du Chaudron. En effet, la Préfecture de la Loire, via son compte X (ex-twitter), a publié ce mardi 15 octobre un arrêté visant à limiter le déplacement des supporters Sang et Or. L'arrêté explique que "l’accès au stade sera autorisé à 1 500 supporters maximum du RC Lens munis de contremarques, et escortés par les forces de l’ordre". Si le déplacement Lensois est limité, c'est tout de même une belle fête qui attend Geoffroy-Guichard ce samedi. En effet, l'ASSE enregistrera son premier guichets fermés de la saison, et l'amitié entre les supporters des deux camps promet une fête à la hauteur de l'évènement !

Samedi 19 Octobre

Lens trop fort pour l’ASSE

L'espoir d'enchaîner était du côté de Saint-Étienne ce samedi soir. "On s'est tous remis en question individuellement et collectivement", avouait Léo Pétrot avant la rencontre. Après la victoire face à Auxerre (3-1), un bon résultat pouvait en effet être envisageable à domicile. Le coup d'envoi est donné dans un Chaudron enflammé. Alors que le Kop Nord brandit un nouveau tifo, le Kop Sud, accompagné par le parcage, allume les premiers fumigènes de la rencontre.

Dès les premières minutes, le RC Lens multiplie les occasions d'ouvrir le score dans des actions minutieusement construites. Abdukodir Khusanov ouvre le bal à la troisième minute de jeu d'une frappe seiche en dehors de la surface. Mais les hommes de Will Still sont tombés sur un Gautier Larsonneur des grands soirs. Cinq minutes plus tard, le portier boxe un ballon dévié du bout du pied. Mais Gautier Larsonneur ne peut réitérer l'exploit après une frappe surpuissante de Przemyslaw Frankowski. Le Polonais ouvre le score dès la 19e et met les Sang et Or rapidement à l'abri.

Si l'ASSE essaie de reverser la situation (Davitashvili 25', Sissoko 27', Amougou 44'), les Stéphanois sont totalement dépassés par le jeu Lensois. Concrètement, les joueurs Will Still ont effectué deux fois plus de passes que les Stéphanois (323 contre 129) dans le premier acte.

Une seconde période difficile

"Il va falloir faire les efforts jusqu'à la fin", espérait Mathieu Cafaro à la mi-temps. Justement, les hommes d'Olivier Dall'Oglio mettent bien plus d'agressivité au retour des vestiaires. L'enfant du Forez Aimen Moueffek réveille les siens sur une reprise de volée dans la surface (49'). Mais le ballon est dévié au-dessus des cages par l'arrière-garde Lensoise.

Davantage solide dans les derniers mètres, l'ASSE additionne des occasions qui auraient pu être décisives. Dès son entrée en jeu (69'), Augustine Boakye apporte de l'impact devant la surface Lensoise. Le Ghanéen obtient une première frappe après un festival sur un joueur de Will Still. Les joueurs entrants (Bouchouari, Boakye, Stassin, Mouton) apportent un nouveau souffle à la formation d'Olivier Dall'Oglio.

Mais Louis Mouton rate l'égalisation stéphanoise (75') en ne cadrant pas sa frappe. Un manque de réussite cruellement payé. Rémy Lascary profite d'une mauvaise passe en retrait de Mickaël Nadé pour enfoncer le clou. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio étaient pourtant chez eux, à 12, dans un chaudron gonflé à bloc.

Dimanche 20 Octobre

Malgré la défaite, la rédaction de Peuple Vert vous souhaite un bon dimanche. Rendez-vous ce lundi 21 octobre à 21 heures pour débriefer le match dans le Sainté Night Club.