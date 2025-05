L’AS Saint-Étienne féminine entame une nouvelle ère avec l’arrivée de Sébastien Joseph à la tête de l’équipe. Un choix ambitieux pour un club désireux de tourner la page d’une saison éprouvante. Celle-ci a été marquée par des difficultés tant sportives qu’extra-sportives. Désormais, il s’agit de poser les bases d’un projet solide et durable. Dixième du championnat cette saison, l’ASSE espère viser plus haut en 2025-2026.

Sébastien Joseph, ancien entraîneur du DFCO féminin, est le nouveau coach de l’ASSE pour la saison 2025-2026. Après le départ de Marc-Antoine Brihat, les dirigeants stéphanois ont misé sur un profil expérimenté. Celui de Sabastien Joseph, qui sort d'une très belle saison avec Dijon en terminant 4ème de la phase régulière du championnat d'Arkema Première Ligue.

Un technicien expérimenté pour redresser la barre

Âgé de 45 ans, né à Échirolles, il possède une longue expérience dans le football féminin. Son passage remarqué à Rodez (5e place en 2016 et demi-finale de Coupe de France) lui avait valu d’être élu meilleur entraîneur de D1 par le site spécialisé Foot d’Elles. La saison qui suivra a été plus compliqué. Le club termine 8ème et ne s'est maintenu que lors de l'avant-dernière journée. Il a ensuite connu une aventure contrastée à Soyaux. Cependant, lors de sa première saison sur le banc du club, il termine une nouvelle fois cinquième pour ses débuts en 2017-2018.

A la fin de son contrat, en mai 2019, il prolonge pour deux nouvelles saisons. Mais, cela se passe moins bien. Il quittera le club en octobre 2020. Il se dirige désormais vers une nouvelle aventure. En rejoignant le Cadre Technique Départementale à la Ligue de football de Méditerranée (CTD), il explique son nouveau rôle :

« Je vais m’occuper essentiellement des actions de sélection et de détection ainsi que de la formation de cadre dans mon District »

Une nouvelle aventure à Dijon

Il obtient son certificat d'Entraineur Football Féminin en 2021, après une formation d'un an qui s'est déroulé du 14 septembre 2020 au 09 juin 2021 au Centre National du Football et à l'Olympique Lyonnais.

Le 26 décembre 2022, âgé de 43 ans, il rejoint Dijon. Club qu'il entraînera jusqu"à cette fin de saison. Les bourguignonnes terminent 10 ème sur douze équipes. L'année suivante, elles obtiendront la 8ème place. De son côté, l'ASSE tout juste promue se classe 7ème. C'est lors de cette saison 2024-2025 que le DFCO, fait un véritable bond au classement en se classant 4ème avec un total de 43 points. Seulement deux unités derrière le Paris FC.

Ne sachant qu'il ne serait plus entraîneur du DFCO la saison, il avait refusé de confirmer les rumeurs d’un départ à Saint-Étienne. Il y a quelques semaines, à quelques heures d'une rencontre opposant Dijon et l'ASSE, Le Bien Public indiquait, : « Il y a des discussions, mais ce n’est pas le moment d’en parler, je reste focalisé sur la fin de saison avec le DFCO pour aller chercher le meilleur classement possible ». C'était les propos de Sébastien Joseph à ce moment-là. Mais depuis la rumeur s'est bien confirmée.

Sébastien Joseph : un meneur d’hommes et un bâtisseur. Une aubaine pour l'ASSE ?

Ce qui frappe chez Sébastien Joseph, c’est son discours fédérateur. Lors de la lourde défaite contre le PSG cette saison (6-1), son intervention dans le vestiaire, à la mi-temps a marqué les esprits :

« Le score il est ce qu’il est, la première mi-temps, on ne la changera plus. Par contre, il y a une deuxième mi-temps sur laquelle déjà, je ne veux pas qu'on tue notre goal-average. On a fait du travail jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour se le fusiller en un match. [...] Là, collectivement, c’est là qu’on va voir justement aussi dans la difficulté en étant largement mené au score, si vous êtes capables là d’être une équipe. Parce que ce n’est pas quand on mène 4-0 à 10 minutes de la fin. Là c'est facile, on le sait. »

Ce discours, capté par les caméras de Canal +, montre toute la détermination de Sébastien Joseph. Même dans la difficulté, il ne lâche rien et sait comment parler à son groupe.

Une volonté de créer un groupe soudé

Le coach de Dijon a poursuivi, un long moment pour tenter de capter l'attention de ses joueuses et de les mettre face à leurs responsabilités. Au vu de la saison réalisé par le DFCO, ses discours ont certainement pu aussi avoir un véritable impact.

« C'est dans les moments difficiles qu'on va voir la solidarité, le travail, l'exigence qu'on est capable de mettre. Si là, on commence à se désolidariser, s'engueuler, se trouver des excuses chacune, ou porter la faute sur l'autre, ce ne sera absolument pas la solution. [...] Si maintenant il y en a qui n’ont pas le courage d’y retourner... Y a pas de soucis, Il y en a 7 qui attendent pour pouvoir rentrer et montrer un autre visage. »

Un extrait qui en dit long sur sa capacité à mobiliser son groupe dans l’adversité. Une qualité précieuse pour un effectif stéphanois qui a dû batailler jusqu’au bout pour se maintenir en Arkema Première Ligue

Un projet de relance à l'ASSE

Le chantier est vaste. Maintenues de justesse cette saison, les Vertes doivent impérativement progresser pour éviter une nouvelle année à jouer avec le feu. L’arrivée de Joseph s’inscrit dans une volonté de structuration sur le long terme. L'objectif sera de produire un football plus rigoureux avec des standards physiques élevés.

Lui-même l’admettait dans une interview à Coeurs de Foot en avril dernier :

« Aujourd'hui dans notre préparation athlétique, il y a beaucoup de choses axées sur le physique. On sait qu’il y a des écuries qui sont plus fortes que nous et il fallait répondre à l’intensité sur le terrain. »

Une analyse lucide, qui montre qu’il ne craint pas d’affronter les grandes équipes, mais qu’il travaille surtout à construire un collectif capable de leur résister.

À Saint-Étienne, l’ancien technicien du DFCO aura les clés d’un projet sportif en reconstruction. Il devra fédérer son groupe, en manque de repères. Sa capacité à bâtir dans la durée, comme il l’a démontré à Rodez ou à Soyaux, pourrait être l’ingrédient essentiel de la résurgence de l’ASSE féminine. Le mercato s'annonce en tout cas très agité une nouvelle fois.