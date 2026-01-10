3 semaines après leur dernier match d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE retrouvent les terrains ce week-end. C'est face à l'OL Lyonnes que les Vertes vont disputer leur premier match de la Coupe de France ! Rendez-vous à 14h30, ce samedi, au Stade des Ollières de l'Etrat.

Le tirage de la Coupe de France qui s'est déroulée à la mi-décembre n'a pas rendue la tâche facile au groupe de Sébastien Joseph. En effet, l'AS Saint-Etienne va disputer un derby face à la meilleure équipe française.

L'ASSE n'y arrive pas

Une, c'est le nombre de victoire de l'ASSE cette saison en championnat... C'était le 01 novembre dernier, avec un succès 4-2 face à Montpellier. Avec cinq points au compteur l'effectif de Sébastien Joseph se retrouve aujourd'hui en dernière position. L'objectif de la seconde partie de saison sera bien évidemment d'assurer le maintien qui reste largement à la portée des Vertes qui ne comptent que trois points d'écart avec Lens et le Havre, premières non-relégables

Avec six buts depuis l'entâme du championnat, l'ASSE doit se montrer plus décisif surtour face à un adversaire comme Lyon. Après le match contre Dijon, le coach stéphanois évoquait ce qui avait manqué à son collectif.

Pour provoquer ce déclic, il faut marquer. "Il faut plus de détermination, plus de volonté, plus d’application dans le dernier geste. On a trop de frappes non cadrées, trop de centres qui n’arrivent pas. On doit avoir plus d’exigence dans le dernier geste."

La Coupe de France, une compétition à part

Comme dans chaque compétition, Lyon va forcément vouloir briller. Surtout face à l'ASSE. Le derby de septembre dernier s'était terminé par une victoire 2-0 de Lyon. En coupe de France, l'ASSE avait réalisé un magnifique parcours la saison passé. Les Vertes n'avaient été sorties qu'en demi-finale par le PSG et dans les tous derniers instants.

Face à Lyon, la marche semble bien trop hautes, mais la magie de la Coupe peut pourquoi pas permettre aux Vertes d'y croire. Même si bien sûr l'important sera surtout de garder un maximum de force avant d'affronter, l'OM, puis Nantes programmés la semaine suivant cette rencontre de Coupe de France.