"On approche de la fin de championnat et on vient de vivre un mois de mars dense avec des résultats en dents de scie. Aujourd’hui, on est face au PSG, un gros morceau, et on rencontrera bientôt Dijon, un autre gros morceau. L’idée, c’est d’arriver à faire douter ces équipes. Si on tient dans le temps, je pense qu’on a une chance. Car, au-delà des contenus intéressants qu’on a proposés contre le PSG et Montpellier, l’objectif c’est maintenant d’arriver à être rigoureux pour revenir avec des points et assurer notre maintien."