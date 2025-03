Une semaine après leur défaite dans le derby face à l'OL, les joueuses de l'ASSE vont affronter un nouveau cador de l'Arkema Première Ligue. Cette fois-ci, les Vertes seront opposées au PSG, ce samedi à 21h. Une équipe bien connue des stéphanoises !

La marche était trop haute le week-end dernier face à l'OL. Devant leur public à Geoffroy-Guichard, les Vertes ne sont pas parvenues à mettre suffisamment en danger l'OL. La rencontre s'est terminé sur le score de 0-5. Après cette défaite, le coach stéphanois, Marc-Antoine Brihat a réagi.

"Je vais retenir le positif de la seconde période, mais je sais qu’avec un peu plus de rigueur, le score aurait pu être un peu moins sévère. Je retiens aussi les entrées qui nous ont apporté. L’entrée de Cindy Caputo et d’Adèle Connesson ont été précieuses. Ce sont des joueuses qui nous ont aidées à garder le ballon et à nous projeter. J’aurais aimé que, sur cette seconde mi-temps, nous soyons capables de marquer ce petit but qui aurait fait du bien à tout le monde et récompensé nos efforts."

Un maintien pas encore acquis pour l'ASSE

Aujourd'hui, l'ASSE n'a pas encore définitivement acquis son maintien en Arkema Première Ligue. Pour cela, les Vertes devront compter sur les mauvais résultats de leurs concurrentes. Mais, le mieux serait bien sûr de décrocher des succès pour engranger un maximum de confiance. Le PSG est un adversaire redoutable bien connu de l'ASSE. En effet, les Vertes sont souvent parvenues à les mettre en difficulté, à l'image de la demi-finale de la Coupe de France disputait le 08 mars dernier. Au Stade Salif Keita, l'ASSE a tenu pendant très longtemps. Menées 1-0, les stéphanoises sont revenues au score avant de céder au bout du bout après un temps additionnel interminable ! Le coach de l'ASSE avait également réagit, louant l'état d'esprit de son équipe.

"Globalement, dans le jeu demandé et les consignes, j’ai eu ce que je voulais. Nous avons été capables de nous projeter. Bien sûr, à un moment donné, ça pèse dans les jambes, mais dans l’ensemble, je suis très satisfait. L’objectif maintenant est d’aller chercher notre maintien au plus vite, notamment à Montpellier dès le week-end prochain."

Ce qu'il faut savoir