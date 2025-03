L'ASSE affrontait le PSG pour une rencontre comptant pour la 27ème journée de Ligue 1. Les hommes du coach, Eirik Horneland n'ont pas réussi à créer l'exploit après avoir regardé les Parisiens dans les yeux pendant une mi-temps. Après un second acte cataclysmique, les Verts ont perdu 6-1. Au final, la défaite est sèche et sévère ! Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4) : Comme l’ensemble de l’équipe, Gautier Larsonneur a vécu deux matchs en un. En première mi-temps, il a retardé l’échéance avant de s’incliner sur un penalty imparable. Dans le second acte, il encaisse cinq buts, sans pouvoir faire grand-chose à chaque fois. On a toutefois apprécié ses relances efficaces à la main. Mais comment juger la performance d’un gardien autant abandonné par sa défense ?

Léo Pétrot (4) : Une première mi-temps de bonne qualité, où le latéral a su apporter offensivement tout en restant solide défensivement. La seconde période a été plus compliquée, mais il est sans doute celui qui a le mieux surnagé dans le naufrage défensif.

Mickaël Nadé (3) : Une prestation très décevante. Dès l’entame de la seconde période, une erreur de relance de sa part offre le deuxième but aux Parisiens et leur permet de dérouler. Toujours aussi lent, il a considérablement fragilisé l’axe défensif stéphanois.

Dylan Batubinsika (2) : Un match catastrophique pour Batubinsika, auteur de nombreuses erreurs ayant conduit à des buts. Si cela s’est moins vu en première période, la seconde a été un festival d’approximations. À lui seul, il a fragilisé tout l’édifice stéphanois, bien aidé par un Mickaël Nadé en grande difficulté. Maxime Bernauer n’a pas de souci à se faire…

Yvann Maçon (4) : De bonnes initiatives sur son côté droit en première période, avec des incursions intéressantes. Il a tenté de rester sur cette dynamique en seconde mi-temps, mais l’urgence était avant tout défensive, un secteur où il a souffert.

Pierre Ekwah (4) : Une première période convaincante avec des attitudes de patron et des sorties de balle propres. En seconde période, il a coulé avec le reste de l’équipe.

Benjamin Bouchouari (4) : Très en vue en première mi-temps, il a été un véritable accélérateur de jeu, mettant en difficulté le milieu de terrain parisien. Il a cependant été plus effacé après la pause.

Florian Tardieu (4) : Une belle prestation en première mi-temps. Il a apporté son expérience et une vista intéressante dans la construction du jeu. Mais, comme ses coéquipiers, il a perdu le fil du match en seconde période.

Zuriko Davitashvili (4) : Très actif en première période, il a délivré une passe décisive à Lucas Stassin et a posé des problèmes à la défense parisienne grâce à ses débordements. En seconde période, il a été beaucoup moins en vue.

Irvin Cardona (3) : Il a tenté de combiner et de s’entendre avec ses deux compères d’attaque, mais il perd encore trop facilement le ballon dans certaines situations, rendant la balle à l’adversaire et mettant son équipe en difficulté.

Le joueur du match : Lucas Stassin (5)

L’attaquant belge a encore réalisé une belle prestation et a inscrit un but. Il doit encore progresser dans la conservation du ballon et dans sa capacité à répondre au défi physique imposé par les défenseurs adverses. On ne peut cependant pas lui enlever son adresse devant le but. Il aurait pu s’offrir un doublé en toute fin de première période, mais le gardien parisien a sorti une parade décisive, empêchant l’ASSE de prendre l’avantage avant la pause.

L’entraîneur : Eirik Horneland (4)

Fidèle à ses principes, l’entraîneur stéphanois a aligné une équipe joueuse qui a longtemps fait douter le PSG. Son plan a fonctionné… jusqu’à ce que ses défenseurs multiplient les erreurs et plombent l’équipe. Face à un axe central dépassé et en grande difficulté, il n’a rien pu faire. Résultat : une nouvelle lourde défaite pour les Verts.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE.