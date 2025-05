Alors que l’ASSE joue son avenir ce samedi face à Toulouse, la situation des groupes ultras stéphanois – Magic Fans et Green Angels – reste en suspens. Les procédures de dissolution, enclenchées par le ministère de l’Intérieur, sont toujours en attente d’une décision définitive. L'Equipe fait le point sur la situation.

Après une mobilisation massive le 29 mars dans les rues de Saint-Étienne, suivie par un avis favorable de la commission consultative, les tensions autour de l’éventuelle dissolution des deux principaux groupes de supporters stéphanois semblaient s’être apaisées. Un sursis conditionné à un nouveau rendez-vous avec l’Intérieur avait été acté début avril, mais cette réunion n’a finalement pas encore eu lieu. Faute d’agenda commun, le club et le ministère devraient se retrouver au mieux en juin, voire plus tard.

Une dernière journée sous vigilance

Ce samedi, le Chaudron sera plein à craquer, avec plus de 38 000 spectateurs attendus pour la réception du TFC. Les deux kops, qui seront de nouveau actifs, seront placés sous haute surveillance, d’autant plus que la Préfecture de la Loire a justifié par arrêté des risques « d’antagonisme ancien et durable » entre les deux camps.

Le préfet Rochatte évoque également la crainte d’un débordement en cas de relégation directe, faisant référence aux incidents de mai 2022 après ASSE-Auxerre. Le club, conscient de la tension, martèle un message clair : zéro tolérance pour les violences, tout en misant sur le dialogue et la coopération.

L’ASSE plaide le dialogue, l’État temporise

Du côté de la direction stéphanoise, on insiste sur l’efficacité de la collaboration avec les autorités, tout en réaffirmant leur engagement auprès des groupes : Ce dialogue nous permet d'améliorer les choses petit à petit et de tendre vers une situation plus sûre. Si on enlève ce point de contact, on perd toute notre influence. Cela ne règle pas la frange qui se comporte mal et cela punit la grande majorité qui n'y est pour rien" confie la direction stéphanoise aux journalistes de L'Equipe.

Du côté du ministère, le ton s’est visiblement adouci. Une source proche de l’Intérieur évoque désormais une phase d’observation, pas une mise en pause. L’idée n’est pas de dissoudre pour dissoudre, mais de voir si les efforts de modération et d’identification se poursuivent.

Et maintenant ?

Rien ne sera décidé avant la fin de la saison. Le maintien ou la descente de l’ASSE pourrait influencer l’équilibre fragile entre autorités, club et groupes de supporters. D’ici là, tout le monde garde son souffle… en espérant que la passion ne bascule pas du mauvais côté.