Attaquante emblématique de l’AS Saint-Étienne, Cindy Caputo a officialisé son départ il y a quelques jours. Ce mercredi, c’est le club de Fleury qui a annoncé son arrivée pour la saison prochaine en Arkema Première Ligue.

Arrivée en 2020 en provenance de l’Olympique de Marseille, Cindy Caputo a rapidement marqué les esprits sous le maillot Vert.

Une page se tourne pour Cindy Caputo à l’ASSE

Durant cinq saisons, l’attaquante originaire d’Aix-en-Provence a su s’imposer comme une joueuse clé de l’effectif stéphanois. Son impact a été particulièrement décisif lors de la saison 2022-2023. Avec 17 buts inscrits, elle a été l’un des piliers de la remontée des Vertes en D1 Arkema. Référence du championnat de D2, Caputo a conquis les supporters par son efficacité devant le but.

Cindy Caputo Fleury : un nouveau défi ambitieux

Le départ de Cindy Caputo de l’ASSE s’est accompagné ce mercredi de l’annonce officielle de sa signature à Fleury. Club qui a terminé 5e de la dernière saison d'Arkema Première Ligue. Une vidéo publiée sur le réseau X a permis de découvrir les premiers mots de la joueuse, visiblement enthousiaste à l’idée de rejoindre sa nouvelle équipe jusqu'en 2027.

"Bonjour, je m'appelle Cindy Caputo, j'ai 26 ans, je fais du foot depuis l'âge de 5 ans, j'ai fait 7 ans à l'Olympique de Marseille, 5 ans à l'AS Saint-Étienne et me voici à Fleury.

Ça fait des années que je joue contre elle. Je trouve le projet assez ambitieux et donc j'ai décidé de rejoindre Fleury pour avoir enfin un projet ambitieux pour ma carrière.

Mes objectifs de cette année, ça sera d'aller le plus haut avec l'équipe. De chercher les premières places, pourquoi pas, et faire un beau parcours en Coupe de France.

Très contente de rejoindre le club, hâte de commencer la saison, à bientôt."

Une figure marquante de l’attaque stéphanoise

Durant son passage à Saint-Étienne, Cindy Caputo a disputé 92 matchs et inscrit 32 buts. En D1, elle s’est illustrée non seulement par ses réalisations, mais aussi par sa faculté à faire jouer ses coéquipières. Elle est ainsi devenue une attaquante plus complète et influente dans les zones clés.

Cette constance lui a ouvert les portes de l’équipe de France. En octobre 2024, elle fête sa première sélection et délivre une passe décisive lors de la victoire 2-1 des Bleues face à la Suisse. Une consécration méritée pour une joueuse aussi régulière que précieuse.

Avec son départ, c’est une page importante de l’ASSE féminine qui se tourne. Le Peuple Vert retiendra une joueuse exemplaire, engagée et ambitieuse.