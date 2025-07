Deux semaines après avoir été rétrogradé administrativement, l’OL passait aujourd’hui devant la commission d’appel de la DNCG. Celle-ci devait décider d’entériner ou non la relégation des gones en Ligue 2Ligue 2.

La situation devient alarmante pour l’Olympique Lyonnais. À une semaine de son audition en appel devant la DNCG, le club se retrouvait sous pression : il doit réunir plus de 200 millions d’euros pour espérer sauver sa place en Ligue 1. Le compte à rebours est enclenché… et l’issue semble de plus en plus défavorable. La relégation administrative, déjà prononcée en première instance, pourrait être confirmée.

Ce 9 juillet est une journée décisive pour les Lyonnais. Après avoir été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG le 24 juin, l’OL jouait désormais l’une de ses dernières cartes. Mais les exigences du gendarme financier sont strictes : il faut injecter immédiatement 100 millions d’euros pour redresser une trésorerie jugée critique, et garantir 100 millions supplémentaires pour assurer le fonctionnement du club sur la saison à venir. Cette fois, promesses et lettres d’intention ne suffiront pas. La DNCG attend des preuves concrètes : des fonds déjà versés et des garanties irrévocables.

Kang prend les commandes, Textor écarté

John Textor, fragilisé après deux ans de gestion chaotique, a été mis à l’écart. La nouvelle propriétaire, Michele Kang, a pris la main sur le dossier, épaulée par Michael Gerlinger, récemment promu directeur général. C’est ce duo qui devra convaincre la commission d’appel avec un plan solide, bien loin de celui présenté fin juin.

À l’époque, les dirigeants avaient tenté de rassurer avec des lettres d’intention et un projet d’investissement privé de 70 millions d’euros, adossé à des parts de futures recettes. Une solution jugée insuffisante par la DNCG, tout comme le projet de ventes massives de joueurs (Matic, Caleta-Car, Perri, Veretout, Fofana) censées rapporter 100 millions, mais au détriment de l’effectif sportif. Pour l’heure, aucun de ceux-ci n’a quitté le Rhône. Cette fois, il faudra des engagements fermes, des virements effectués et une garantie bancaire crédible. Le temps presse.

L'OL maintenu en Ligue 1

L'Équipe nous informe que l'OL est maintenu après appel en Ligue 1 :

L'OL est maintenu en Ligue 1. La commission d'appel de la DNCG a infirmé la décision prise en première instance et décidé d'un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé.

L'Olympique Lyonnais s'en félicite

L'OL a communiqué :

"L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir. La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus. La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine."