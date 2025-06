L’avenir de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 est suspendu à la décision de la DNCG. En dépit d’une récente embellie financière, la menace d’une relégation plane toujours.

Lyon joue son maintien… en coulisses

Ce mardi 24 juin, tous les regards se tourneront vers la DNCG. L’instance de régulation financière du football français va se pencher une nouvelle fois sur le cas de l’Olympique Lyonnais. Depuis novembre dernier, l’organe indépendant avait mis la pression sur le club rhodanien, évoquant une relégation administrative en Ligue 2 si la situation ne s’améliorait pas nettement d'ici à la fin de saison. Et malgré les signaux positifs envoyés ces dernières semaines, rien ne garantit que les Gones resteront en Ligue 1.

Car si John Textor, propriétaire du club via sa holding Eagle Football, assure que « tout est bon financièrement », les doutes persistent. Dans un contexte où les dettes du club avoisineraient les 175 millions d’euros, la DNCG scrutera chaque ligne du bilan avec la plus grande vigilance.

Des ventes salvatrices, mais un avenir incertain en Ligue 1

Le président américain mise sur plusieurs mouvements récents pour rassurer. La vente de Rayan Cherki à Manchester City pour un montant pouvant atteindre 48,5 millions d’euros (bonus inclus), combinée à celles de Maxence Caqueret, Orban et Luis Henrique, permettrait à l’OL de franchir le cap des 100 millions d’euros de recettes. Une bouffée d’oxygène indispensable.

Par ailleurs, Eagle Football a officiellement lancé son processus d’entrée en Bourse le 14 juin. Si cette opération aboutit, une levée de fonds de 150 millions d’euros pourrait suivre. Là encore, une promesse qui pèsera dans la balance. Mais la DNCG n’est pas la seule institution à surveiller : la FIFA et l’UEFA gardent elles aussi un œil attentif sur les finances lyonnaises. Le club reste notamment sous la menace d’une interdiction européenne, liée à des déficits non maîtrisés.

Une décision capitale pour l’avenir de l’OL

Dans les colonnes de Ouest-France, Jean-François Brocard, économiste du sport, n’hésite pas à parler de « situation critique ». Les relations tendues entre le club et la DNCG, combinées à un modèle économique basé sur la multipropriété, ne font pas l’unanimité. Pour le chercheur, John Textor joue « au poker », repoussant sans cesse l’échéance sans solution structurelle :

« On n’a jamais été aussi proche de la relégation de l’OL en Ligue 2. Les relations entre l’OL et la DNCG sont mauvaises. Il y aurait pu avoir une rentrée d’argent (environ 50 millions d’euros) en cas de qualification en Ligue des champions, et encore, cela n’était même pas à la hauteur. Alors désormais, oui, il y a une vraie inquiétude. »

Lyon relégué de Ligue 1 ? Réponse ce 24 juin pour l'OL...

Source : Ouest-France