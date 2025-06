Faustine Bataillard et Adèle Connesson poursuivent leur aventure avec l’Equipe de France U23 à la Sud Ladies Cup 2025. Battues pour leur entrée en compétition lors de la séance de tirs aux buts, les bleuettes n'ont plus le choix.

L’Équipe de France U23 a débuté mardi sa campagne dans la Sud Ladies Cup 2025 face à la République Tchèque. Un match frustrant pour les Bleuettes, tenantes du titre, qui se sont inclinées aux tirs au but (1-1, 4-5 tab) après une rencontre équilibrée à Avignon.

Deux stéphanoises avec l'Equipe de France

Dans le groupe de 21 joueuses retenu par Fabien Lefèvre figurent deux Stéphanoises : Faustine Bataillard, milieu de terrain, et Adèle Connesson, attaquante. Restées sur le banc en première période, les deux joueuses de l’ASSE ont fait leur entrée en seconde mi-temps : Bataillard à la 58e minute, Connesson à la 72e.

Après cette entame décevante, les joueuses de l'Equipe de France enchaînent ce jeudi face au Maroc, pour leur deuxième match de ce tournoi. Elles affronteront également le Japon le 03 juin.

France – Maroc : les deux Stéphanoises titulaires dans une démonstration tricolore

Alignées d’entrée de jeu, Faustine Bataillard et Adèle Connesson ont activement participé à la victoire convaincante des Bleuettes face au Maroc. La milieu stéphanoise a cédé sa place à la 70e minute de la partie.

Dominer n’est pas marquer, dit-on. Et cela s’est confirmé en première période : la France a monopolisé le ballon, s’est créée plusieurs situations dangereuses, mais a longtemps buté sur une défense marocaine bien organisée et sur une gardienne Rouinba en grande forme. À la pause, le score restait vierge malgré les efforts des joueuses de Fabien Lefèvre.

Mais les Bleuettes ont fini par faire sauter le verrou marocain dans un second acte à sens unique. Léa Gstalter a ouvert le score à la 66e minute, avant que Vicki Bécho ne signe un doublé (79’, 88’) puis que Robillard ne clôture la marque dans la foulée (89’). Score final : 4-0 pour la France, qui se relance parfaitement dans la compétition.

La réaction du coach

Fabien Lefèvre : "Les joueuses arrivent dans ce tournoi après 15 jours sans jouer, c'est à moi de faire attention de leur éviter une blessure ou autres. Les clubs font confiance à la sélection pour ramener les joueuses sans blessure alors on doit leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance. Ce tournoi enchaîne des matchs tous les deux/trois jours, c'est intense. On va préparer le prochain match contre le Japon avec l'objectif de remporter ce match, car on veut gagner ce tournoi."