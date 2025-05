Attaquante emblématique de l’ASSE féminine, Cindy Caputo tourne la page après cinq saisons riches en émotions. L'attaquante de 26 aura marqué l’histoire du club par son talent et ses performances.

Arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille à l’été 2020, Cindy Caputo n’a pas tardé à s’imposer. En effet, elle est devenue une pièce maîtresse de l’effectif stéphanois.

Une joueuse clé lors de la remontée en D1 Arkema de l'ASSE

Au fur et à mesure de ses saisons passées sous le maillot Vert, l’attaquante originaire d’Aix-en-Provence a impressionné. Elle est rapidement devenue une véritable buteuse. Son rôle fut déterminant lors de la saison 2022-2023, au cours de laquelle elle a grandement contribué à la remontée de l’ASSE en D1 Arkema. En effet, Cindy Caputo a inscrit lors de cette saison-là 17 buts sous le maillot de l'ASSE. Son efficacité devant le but et sa capacité à peser sur les défenses adverses ont fait d’elle une référence du championnat de D2.

Caputo, figure offensive et internationale

Une fois la montée actée, Cindy Caputo a poursuivi sur sa lancée en Division 1, disputant 59 matchs dans l’élite. Si son ratio de buts a logiquement baissé (11 réalisations), elle a su se rendre utile autrement. Elle est devenue une attaquante plus complète. Décisive dans les zones clés, elle a également distribué de nombreuses passes décisives. Elle s'est ainsi rendue indispensable à l’animation offensive des Vertes.

Cette régularité lui a ouvert les portes de l’équipe de France. En octobre 2024, elle honore sa première sélection et délivre sa première passe décisive sous le maillot bleu. La Frances'était alors imposé 2-1 face à la Suisse. Une juste récompense pour l'attaquante de l'ASSE.

Un message fort au Peuple Vert

C’est par un message sobre et empreint d’émotion que la buteuse de 26 ans a annoncé son départ sur Instagram.

"Peuple vert, après cinq années passées sous les couleurs de l’ASSE, il est temps pour moi de vous dire au revoir et de tourner une page importante de ma carrière.

Ce n’est pas facile de dire au revoir à un club qui a autant compté pour moi, mais je pars avec le cœur rempli de gratitude, de souvenirs et de fierté.

Je tiens à remercier l’ensemble du club : dirigeants, entraîneurs, staff technique et médical, bénévoles… Vous avez tous contribué à faire de ces années une superbe expérience humaine et sportive. Grâce à vous, j’ai grandi, appris, et vécu des moments intenses, sur le terrain comme en dehors.

Merci à mes coéquipières pour les batailles menées ensemble, les victoires célébrées, les défaites surmontées, et surtout pour les liens qui se sont créés. Ce sont ces valeurs et ces émotions qui font la richesse du football et que je n’oublierai jamais.

Enfin, un immense merci à vous, supporters, fidèles parmi les fidèles. Vous qui êtes si passionnés par ce club, vous qui avez toujours été là pour nous pousser, même dans les moments les plus compliqués. Vous qui êtes l’âme de ce club.

Soyez en sûrs : l’ASSE aura toujours une place spéciale dans mon cœur 💚🤍"

Une déclaration qui témoigne de son attachement profond à l’ASSE et au Peuple Vert, dont elle a porté fièrement les couleurs pendant cinq saisons.

Avec 92 matchs disputés sous le maillot Vert, 32 buts inscrits et une ascension vers le haut niveau, Cindy Caputo quitte l’ASSE avec un palmarès et un souvenir impérissables. Son départ marque la fin d’un cycle, mais son nom restera gravé dans l’histoire récente du club.