L’ancien défenseur de l’ASSE, Vincent Hognon, est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du FC Sochaux. Un nouveau défi pour l'ancien coahc de Grenoble et Valenciennes !

Le FC Sochaux-Montbéliard, qui vient de boucler une saison 2024-2025 morose en National avec une 12e place, a décidé de confier les rênes de son équipe à Vincent Hognon. Le choix du club franc-comtois s’est porté sur un technicien connaisseur des exigences du haut niveau, mais également habitué aux joutes de la troisième division. Selon nos informations, le contrat devrait être signé ce jeudi, avec une option de prolongation automatique en cas de montée en Ligue 2.

Après une pige de quelques mois sur le banc de Valenciennes, qu’il a mené à une honorable 9e place, Hognon était libre depuis la rupture amiable de son contrat annoncée lundi. Sochaux mise donc sur sa rigueur tactique et sa capacité à structurer un effectif en reconstruction.

Hognon, l’ex-Vert devenu entraîneur

Pour les supporters de l’ASSE, le nom de Vincent Hognon évoque de solides souvenirs. Défenseur central rugueux et fiable, il a porté le maillot stéphanois à 178 reprises entre 2002 et 2007. Sous les couleurs Vertes, il a notamment contribué à la remontée en Ligue 1 en 2004. Formé à Nancy, il est aujourd’hui perçu comme un homme de vestiaire, pédagogue et exigeant.

Son expérience d’entraîneur, débutée dans l’ombre à Metz avant de s’affirmer en Ligue 1, lui a permis de construire un profil polyvalent. Celui d’un coach capable de gérer les jeunes et les anciens, les ambitions et les urgences.

De Nancy à Sochaux en passant pas l'ASSE

Après plusieurs mois à Valenciennes, Vincent Hognon retrouve un poste dans un club historique du football français. Il aura la lourde tâche de remettre le FCSM à sa place qui est a minima en Ligue 2. Loin d'être simple mais un challenge excitant pour l'ancien stoppeur de l'ASSE.

