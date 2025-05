Cet été, le mercato devrait être bouleversé par l'impact de la Coupe du Monde des Club qui se tiendra courant juin. Michael Manuello, agent FFF, qui représente notamment les intérêts de Mathieu Cafaro, Arnaud Nordin ou Ronaël Pierre-Gabriel via One Team Football, s'est exprimé dans les colonnes de L'Équipe. Il explique parfaitement le contexte dans lequel le mercato estival va se dérouler. Nouvelle compétition et droits TV en berne, les mois à venir seront impactés en matière de transferts.

Le mercato d’été s’annonce plus complexe que jamais pour les clubs français et européens. Cette année, deux fenêtres de transferts distinctes ont été instaurées : une première période du 1er au 10 juin, suivie d’une seconde du 16 juin jusqu’au 1er septembre à 20 h pour le marché français. Dans ce contexte, les directions sportives devront faire preuve d’une grande adaptabilité pour gérer leur recrutement. En France, où les contraintes budgétaires sont fortes, la majorité des clubs devra vendre avant de pouvoir investir, comme c’est souvent le cas. Une stratégie risquée, selon l’agent agréé FFF Michael Manuello (One Team Football), notamment connu pour représenter Olivier Giroud, désormais au Los Angeles FC. Il alerte sur les dangers d’un mercato ralenti ou bloqué par l’attente de mouvements sortants, qui pourrait freiner les ambitions sportives et désorganiser les préparations estivales.

Dans un marché imprévisible, marqué par des enjeux financiers toujours plus serrés, la réactivité et l’anticipation feront la différence.

Un mercato allongé et des conséquences pour le foot français

Michael Manuello, agent FFF : "Je trouve que c'est une absurdité d'étendre encore le marché des transferts. On a déjà juillet, août et janvier (pour le mercato hivernal), donc on va avoir quatre mois par an. C'est absurde pour le football mondial, pour son équilibre. On se retrouve avec des agents et des clubs qui ne pensent plus qu'aux transferts toute l'année, sans période de calme. Déjà que le marché d'août est compliqué avec des compétitions qui débutent et des joueurs qui jouent sans même savoir s'ils vont rester. Maintenant, on va créer, soi-disant, la plus belle compétition mondiale entre clubs, avec dix jours pour modifier les effectifs (du 1er au 10 juin). On ne connaît pas encore l'impact de tout cela ; ce ne sera peut-être pas énorme, car il n'y aura sans doute pas beaucoup de mouvements, mais dans l'état d'esprit, créer un marché des transferts supplémentaire n'a pas de logique. C'est un non-sens total. Le seul point positif, c'est pour les clubs vendeurs, ceux qui ont besoin de vendre avant le 30 juin. Ils vont avoir plus de temps. Mais dans les faits, on devrait faire un mercato sur juin et juillet, et c'est tout."

Un marché des transferts bloqué ?