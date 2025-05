En avril dernier, Le Comité exécutif de la FFF a validé les dates clés de la saison 2025-2026 pour l’Arkema Première Ligue, la Seconde Ligue, la Coupe de France Féminine et la Coupe de la LFFP. Une saison intense s’annonce pour les clubs féminins professionnels. Voici, les dates qu'il faut retenir pour suivre l'ASSE cette saison !

La FFF a confirmé : la nouvelle saison d’Arkema Première Ligue commencera le week-end du 6 septembre 2025, avec douze clubs en lice.

Arkema Première Ligue, ce qu'il faut savoir pour l'ASSE et ses concurrents

Pour les prétendantes au titre, ce calendrier est une feuille de route à scruter de près. De son côté, l'ASSE qui sera coachée par Sébastien Joseph, devra bien identifier ses dates. En effet, le calendrier de cette saison sera chargé.

La phase aller s’achèvera le 20 décembre 2025, tandis que la phase retour reprendra dès le 14 janvier 2026. La 22e journée, ultime de la saison régulière, est programmée le 6 mai, sous réserve de non-conflit avec la Ligue des champions. En cas de non-qualification de clubs français pour les demi-finales européennes, elle serait avancée au 2 mai.

Les play-offs entre les quatre premiers auront lieu les 16 mai (demi-finales) et 30 mai (finale) pour désigner le club champion de France 2026.

Les dates de la Coupe de France

La Coupe de France Féminine débutera pour les clubs de l’élite lors des 16es de finale le 11 janvier 2026. Elle conserve son format traditionnel avec une entrée progressive des clubs selon leur division. Les équipes d’Arkema Première Ligue feront leur entrée lors des 16es de finale, le 11 janvier 2026. La finale est programmée pour le week-end des 9 et 10 mai. Un rendez-vous toujours très attendu. Voici les dates principales

19 octobre 2025 : entrée de la D3 (régional)

23 novembre : entrée de la Seconde Ligue (1er tour fédéral)

11 janvier 2026 : entrée de l’Arkema Première Ligue (16e de finale)

10 mai 2026 : finale (week-end)

Une nouvelle compétition pour l'ASSE !

Mais la grande nouveauté, c’est la Coupe de la Coupe de la Ligue de Football Féminin Professionnel (LFFP), compétition réservée au football féminin professionnel. La première édition débutera dès le 13 septembre 2025 (encore en attente d'une validation définitive). Avec une phase de groupes répartie sur l’automne et l’hiver, cette coupe connaîtra son épilogue lors de la finale du 14 mars 2026. Elle sera obligatoire pour tous les clubs d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue, soit les deux niveaux professionnels du football féminin en France.

Sous réserve de validation lors de l’Assemblée Fédérale du 14 juin prochain, la compétition sera structurée en deux phases : une phase de groupes de septembre à janvier, puis une phase finale à élimination directe. Cinq groupes géographiques et équilibrés de 4 ou 5 équipes seront formés. Les clubs qualifiés pour la Ligue des champions féminine entreront directement en quarts de finale. Les autres s’affronteront dans des mini-championnats.

Une véritable innovation

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une séance de tirs au but départagera les équipes. Le système de points est innovant : 3 points pour une victoire dans le temps réglementaire, 2 points en cas de victoire aux tirs au but, 1 point pour la défaite aux tirs au but, et aucun point en cas de défaite classique.

Les quarts de finale seront accueillis par les trois clubs européens et le meilleur premier de la phase de groupes. Les demi-finales se joueront sur un match sec, à la suite d’un tirage au sort pour désigner l’hôte. La finale est prévue le 14 mars 2026, et devrait se disputer à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Les dates majeures de la Coupe LFFP :