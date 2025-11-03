L'ASSE a décroché son premier succès de la saison, ce samedi après-midi, en s'imposant, 4-2 contre Montpellier. Une victoire qui permet aux Vertes de compter quatre points classement avant de se déplacer sur la pelouse de Strasbourg. Après la rencontre, Sébastien Joseph, a réagi.

Par quatre fois, l'ASSE a trouvé l'ouverture. En cinq rencontres, les Vertes n'avaient marqué qu'à une seule reprise... La preuve d'une efficacité enfin trouvée ?

Sébastien Joseph, coach de l'ASSE : "Le 2ᵉ but est bien amené, bien construit. Pour autant, il aurait été mérité de mener en première période : on touche trois fois la barre, mais on continue de faire des cadeaux derrière, on prend deux buts sur deux erreurs évitables. On se met dans la difficulté et c’est important dans ces moments-là de faire preuve de caractère. Ceux qui pouvaient doutet du groupe, de sa mentalité, ont pu voir une réponse aujourd’hui."

Une victoire, qui fait du bien pour l'ASSE

Ce premier succès était forcément très attendu. L'AS Saint-Etienne s'est rapidement retrouvé en grande difficulté en début de saison, que ce soit en championnat, ou en Coupe LFFP.

Sébastien Joseph, coach de l'ASSE : "On doit encore progresser sur certains axes. La performance n’a de sens que lorsqu’elle s’inscrit dans la régularité. On doit voir les mêmes choses qu’au Havre et face à Montpellier immédiatement contre Strasbourg et en Coupe LFFP face à Grenoble. Il faut engendrer de la confiance au quotidien et avoir pour objectif de prendre des points jusqu’à décembre. Ce qu'on met en place prend du temps mais un projet comme le nôtre demande de la patience. Notre projet s’inscrit dans le long terme."

Un coach lucide

Certes, l'ASSE a décroché son premier succès de la saison. Cela ne peut pas faire oublier les nombreux matchs ratés. Mais aussi les points perdus depuis le début de saison. Pour autant, ce qui est fait et fait, et il semble important dans un premier temps de se satisfaire de ce premier succès.

Sébastien Joseph, coach de l'ASSE : "On n’avait pas l’habitude de marquer, mais on n’avait surtout pas l’habitude d’avoir des situations comme face à Montpellier. C’est quelque chose à relativiser au vu de la qualité de nos adversaires, notamment Lyon et le Paris FC... Malgré tout, on s’est déchiré face à Marseille, c’est un match… Encore une fois, il faut viser le long terme et se satisfaire des trois points pris à domicile face à Montpellier."