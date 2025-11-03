Entré en fin de match face au leader Galatasaray, Benjamin Bouchouari a écopé d’un carton rouge direct. Une mésaventure qui ternit ses débuts en Süper Lig sous les couleurs de Trabzonspor.

Éloigné des terrains pendant plusieurs mois à cause d'une blessure au dos, Benjamin Bouchouari commence tout juste à reprendre le rythme de la compétition. Le milieu de terrain marocain a fait ses premiers pas avec Trabzonspor le 18 octobre lors d’une victoire sur la pelouse de Rizespor, puis le 25 octobre face à Eyüpspor. À chaque fois, il est entré en fin de match, grignotant du temps de jeu sans encore s’imposer dans le onze.

Un retour progressif, mais timide pour Bouchouari

Mais la 11e journée de Süper Lig a marqué un premier tournant négatif pour l'ancien milieu de terrain de l'ASSE

Rouge face au leader Galatasaray

Dimanche, pour le choc au sommet contre Galatasaray, actuel leader du championnat turc, Bouchouari a été lancé à la 83e minute dans l’espoir de faire basculer un match alors figé (0-0). Mais au lieu d'apporter des décalages, il s’est signalé par une grosse faute dans les arrêts de jeu. Une semelle dangereuse sur le mollet de son adversaire, sanctionnée immédiatement par un carton rouge direct, sans contestation possible.

Cette expulsion ne change rien au score final (0-0), mais elle complique la progression de l’ex-Stéphanois au sein de l’effectif turc. Il n'avait jamais été expulsé avec l'ASSE en 90 apparitions.

Une hiérarchie à conquérir

Au classement, Galatasaray conserve sa place de leader avec 29 points en 11 matchs. Son rival Fenerbahçe reste dauphin avec 25 points, tandis que Trabzonspor complète le podium avec 24 unités. Une belle dynamique pour le club, mais qui ne bénéficie pas encore pleinement à Bouchouari.

Dans l’entrejeu, la concurrence est rude, notamment avec deux anciens pensionnaires de Ligue 2 : Jabol Folcarelli (passé par Ajaccio et Le Puy) et Inai Oulai (ex-Bastia), qui lui sont pour l’instant préférés. Pour espérer s’imposer durablement en Turquie, Bouchouari devra hausser son niveau et faire preuve de régularité – mais aussi de sang-froid.

Source : BeIN Sport