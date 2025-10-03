Toujours sans point en championnat comme en Coupe de la LFPP, l’ASSE féminine doit impérativement réagir. Ce samedi, face à un concurrent direct pour le maintien, l’OM, les Vertes joueront gros à Geoffroy-Guichard.

L'ASSE cherche encore son déclic

La saison 2025-2026 débute difficilement pour les joueuses de Sébastien Joseph. En trois journées d’Arkema Première Ligue, les Stéphanoises n’ont toujours pas inscrit le moindre point, ce qui est un défi majeur pour l'équipe de l'ASSE.

Ce samedi 4 octobre à 17h, elles auront enfin l’occasion de lancer leur saison à domicile. Le Stade Geoffroy-Guichard ouvrira ses portes pour accueillir, pour la première fois de l’année, l’équipe féminine de l’ASSE. Un cadre symbolique et motivant pour un groupe en quête de confiance, espérant une réussite pour l'équipe ASSE.

L'OM, un promu aux dents longues

Promu en D1 cette saison, l’Olympique de Marseille ne vient pas en victime. Les joueuses de l’OM ont déjà montré qu’elles pouvaient poser des problèmes à des adversaires prestigieux comme Saint-Étienne ASSE. En ouverture de championnat, elles ont résisté face à l’OL avant de céder 3-1. Une prestation qui montre que cette équipe ne manque ni d’intensité ni d’ambition. Cependant, tout comme les Vertes les olympiennes ont perdu leurs trois premières rencontres, dont deux à domicile, 2-1 face au Havre et 2-0 contre Fleury.

Dans la lutte pour le maintien, chaque point vaudra cher. L’OM le sait : battre un concurrent direct comme l’ASSE serait un pas important vers le maintien. De son côté, Saint-Étienne devra impérativement asseoir son ascendant à domicile, sous peine de s’enfoncer dans une spirale négative d'échecs pour l'ASSE.

Sébastien Joseph, coach de l'ASSE hausse le ton

Jusqu’ici mesuré dans ses analyses, Sébastien Joseph a changé de ton après la dernière défaite contre le Paris FC. Si l’entraîneur reconnaît la difficulté du calendrier avec des confrontations face à Lyon et au Paris FC, deux formations de Ligue des Champions, il ne cache plus sa frustration face à certaines attitudes.

« On essaye de travailler sur un projet de jeu, de mettre des choses en place. Après, incorporer tout le monde, c'est aussi une question de ce que la joueuse veut faire. Pour l'instant, je vois des joueuses qui montrent déjà un excellent niveau pour certaines. D'autres, j'ai l'impression qu'elles se sont perdues en France et qu'elles sont venues en vacances. S'il faut les renvoyer chez elles à la trêve, on le fera. »

Un message clair adressé à son groupe. Ce samedi, les supporters s’attendent à voir une équipe combative, solidaire et déterminée. En conséquence, une réaction est attendue, et elle devra être à la hauteur de l’enjeu pour une victoire ESSENTIELLE de Saint-Étienne ASSE.

Rendez-vous au Chaudron

Exceptionnellement, la rencontre ne se jouera pas au stade Salif Keita mais dans l’antre du Chaudron. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du club et les fidèles des Vertes. La billetterie est toujours ouverte, et le soutien du public pourrait bien faire la différence pour la réussite du club ASSE.