Sèchement battues le 14 février dernier par le Paris FC (4-0), les Amazones pointent à la 8e place d'Arkema Première Ligue. L'atout principal de Marc-Antoine Brihat, Cindy Caputo, était appelée avec l'Équipe de France U23 ces derniers jours.

Une titularisation pour l'attaquante de l'ASSE !

Dans le forez depuis juillet 2020, Cindy Caputo s'est installée parmi les éléments majeurs de la formation Stéphanoise. Elle participait grandement à la promotion des Vertes en première division, et à leur maintien la saison dernière. Du haut de ses 26 ans, la Stéphanoise était appelée par Fabien Lefèvre pour une double confrontation. Au programme, une opposition face à l'Italie le 20 février, puis face à l'Angleterre le 25 février.

Cindy Caputo était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre face à l'Italie. Défaite deux buts à zéro à Clairefontaine. Les bleuettes étaient menées dès la 15e minute de jeu avec l'ouverture du score d'Alice Correli. Si les françaises ne parvenaient pas à recoller au score avant la pause, Matilde Pavan a creusé l’écart en fin de rencontre (0-2, 82e).

Puis une défaite vu du banc

Mais l'attaquante de l'ASSE assistait impuissante, ce jeudi, à la défaite face à l'Angleterre. Les joueuses de Fabien Lefèvre encaissaient en effet la seule réalisation de la rencontre avant la pause. Les bleuettes ne sont pas parvenus à renverser la situation en seconde période. Court revers pour Cindy Caputo, qui n'a pas foulé la pelouse de Stevenage.

Fabien Lefèvre, entraîneur de l'EDF Féminines U23 : "On ne va pas dire que ce rassemblement était positif puisqu’il se solde par deux défaites. Nous sommes capables de rivaliser et de poser énormément de problèmes aux plus grandes nations européennes. (...) On est beau à voir jouer, on pose de vrais problèmes défensifs à nos adversaires mais lorsqu’il faut faire la différence on cale."

La stéphanoise a rendez-vous samedi prochain au Stade Salif-Keita (14h30) pour défier Le Havre.