La rencontre entre l'ASSE et l'OGC Nice, prévue ce samedi 1er mars à 17h au Stade Geoffroy-Guichard, sera dirigée par l'arbitre Jérôme Brisard. Cette rencontre comptant pour la 24ème journée de Ligue 1 sera très importante pour les stéphanois qui ne gardent pas un bon souvenir du match aller...

Ce n'est pas la première fois que les stéphanois seront arbitrés par Jérôme Brisard. L'ASSE va même retrouver un arbitre qu'elle connaît bien ! Jérôme Brisard né le 24 mars 1986 évolue pour la 9ème saison consécutive en Ligue 1. La saison dernière, il a terminé à la 6ème place du classement des arbitres de première division. Cet arbritre était déjà sur les terrains de Ligue 1 la semiane dernière, à l'occasion de la victoire de Nantes c

Historique de Jérôme Brisard avec l'ASSE

Au cours de sa carrière, Jérôme Brisard a officié lors de plusieurs rencontres impliquant l'AS Saint-Étienne. Notamment, il a arbitré le match retour des barrages d'accession en Ligue 1 contre le FC Metz le 2 juin 2024, où les Verts ont obtenu un match nul 2-2, synonyme de montée dans l'élite du football français. Plus globalement, Brisard a croisé la route des Stéphanois à quatorze reprises, avec un bilan de six victoires, quatre nuls et quatre défaites pour l'ASSE. ​Cette saison, il a déjà croisé la route des Verts. C'était à l'occasion du match face à l'Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard. La rencontre comptant pour la 14ème journée de Ligue 1 s'est disputée le 08 décembre dernier. Ce jour-là, les joueurs de l'OM l'avaient emporté 2-0. Les stéphanois avaient vécu un match très compliqué dans le Chaudron.

Historique de Jérôme Brisard avec l'OGC Nice

Concernant l'OGC Nice, Jérôme Brisard a également été au sifflet lors de plusieurs de leurs rencontres. Il a officié 16 matchs du Gym, avec un bilan de 8 victoires, 2 nuls et 6 défaites pour les Niçois. ​

L'ensemble des officiels désignés pour cette rencontre