L’ASSE reçoit Nice ce samedi à 17h. Les hommes d’Eirik Horneland ont besoin de points pour espérer revenir à la hauteur de Reims. Ce match sera l’occasion pour les Magic Fans d’apporter leur contribution annuelle à une cause importante. Comme chaque année, le groupe créé en 1991 organise une campagne pour la lutte contre le cancer.



L’ASSE affrontera Nice et Paris a domicile lors du mois de mars. 2 rencontres qui permettront à Geoffroy Guichard d’être bien garni face à 2 adversaires qui veulent une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Le Kop Nord sera plein comme à son habitude. Ce qui permettra à un maximum de personnes d’apporter leur aide à la Ligue contre le Cancer.

Une lutte essentielle

La Ligue contre le cancer est une association française fondée en 1918, engagée dans la lutte contre le cancer sous tous ses aspects. Reconnue d’utilité publique, elle repose sur un réseau de comités départementaux et fonctionne grâce aux dons et au bénévolat.



Ses principales actions sont la prévention, le soutien aux malades et à leurs proches, la recherche et la sensibilisation du public.

Elle finance des projets scientifiques, accompagne les patients à travers des aides sociales et psychologiques, et milite pour des politiques de santé efficaces. Indépendante, elle œuvre pour une société plus solidaire face au cancer.

Les Magic Fans unis contre le cancer

C’est devenu une tradition au sein des Magic Fans, chaque saison, le groupe occupant le Kop Nord organise une campagne pour la Ligue contre le cancer. Cette saison ce sera lors des matchs face à Nice et face au Paris Saint Germain. Le but est de récolter un maximum d’argent via une vente de cartes postales et de magnettes.

Les Magic Fans vendent des lots de 5 cartes postales pour 5 euros et 3 magnettes pour le même tarif. L’intégralité des bénéfices de cette campagne sera reversé au comité de la Loire de la Ligue contre le cancer.