Ce vendredi soir, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient sur la pelouse du Paris FC. Cette affiche comptait pour la 15 ème journée du championnat. Depuis le tout début de la saison, une seule équipe a réussi à s'imposer contre cette équipe. Il s'agit des Vertes ! Retour sur cette rencontre.

Pierre-Antoine Vihat, s'est présenté devant les médias avant le match. Le coach stéphanois avait bien conscience de l'écart de niveau qu'il existe entre les deux équipes, malgré le fait qu'il savait que les Vertes ont remporté le match aller.

"Même si on a marqué trois buts contre Lille, le match n’a pas été évident. Le score à la mi-temps était de 0-0 et on a eu la chance de marquer rapidement en début de seconde période, ce qui a décanté le match. Le point positif, c’est qu’Amandine Pierre-Louis, Cindy Caputo et Sarah Cambot ont marqué. C’est bien que ces trois joueuses offensives prennent en confiance. Pour autant, je ne parlerais pas d’euphorie après la Coupe."

La composition de l'ASSE

Première mi-temps

Revanchardes, les parisiennes avaient pour objectif d'entâmer fort la rencontre. Au bout de 30 secondes de jeu, l'attaque Parisienne, force Maryne Gignoux à sortir la première pararade. En ce début de rencontre, la possession de balle est largement en la faveur des locales. peu à peu, les Vertes arrivent à se créer des situations. Mais, que soient devant les buts de l'ASSE ou ceux des parisiennes, le danger n'est pas vraiment présent. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de 0-0.

Seconde mi-temps

Les parisiennes entament fort le second acte. À la 47 ème minute de jeu, Maryne Gignoux se fait lobber sur une frappe contrée. La portière des Vertes n'a pas la main assez ferme, 1-0. L'ASSE craque et encaisse un second but de nouveau inscrit par Garbino, 2-0. L'écart va même se creuser à la 70 ème minute de jeu, malgré une belle intervention de Maryne Gignoux. Le score s'alourdit encore, 4-0. C'est sur ce score final que cette rencontre se termine. Le championnat ne reprendra ensuite que dans deux semaines.