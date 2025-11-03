Humilié face à l'ASSE mardi dernier (6-0), le FC Pau à l'occasion de repasser devant les Verts. Les Palois reçoivent le leader troyen ce lundi soir et compte bien relever la tête. Nicolas Usaï s'est présenté en conférence de presse. Extraits.

Nicolas Usaï, entraîneur du FC Pau : "Il fallait absolument qu'on puisse purger cette semaine ce qui s'est passé face à l'ASSE. On parle de Saint-Etienne, mais on peut parler aussi du match face à Dunkerque (défaite également). Donc, l'idée c'est de se recentrer et faire en sorte d'avoir à l'avenir des attitudes où on est en action, où on n'a pas de craintes."

Pau tétanisé face à l'ASSE

Nicolas Usaï, entraîneur du FC Pau : "Ce match de Saint-Etienne a été une grosse désillusion. Pas en termes de résultats, mais dans la forme, ça a été très compliqué et très difficile à digérer.

L'idée de purger c'est se dire les choses, verbaliser, que les joueurs puissent aussi verbaliser. On parle souvent de rigueur et de travail, avant le match de Saint-Etienne et de Dunkerque, on était dans le travail et dans la rigueur. Mais ce qui est le plus embêtant dans ces deux matchs, c'est que les plans de jeu mis en place explosent en vol très rapidement, et particulièrement à Saint-Etienne où on s'est quelque part tétanisé. Et ça a été vraiment d'une grande médiocrité."

Afficher un autre visage

Nicolas Usaï, entraîneur du FC Pau : "Maintenant, j'attends des attitudes dignes de ce nom, au-delà du résultat ou du contenu. En voyant les attitudes, je serais un peu plus rassuré. On s'aperçoit que si on n'a pas ça ou si on n'est pas dans l'engagement, automatiquement, on n'arrive pas à jouer."

Gros challenge face à l'ESTAC

Nicolas Usaï, entraîneur du FC Pau : "Il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus intelligent dans les prises de marquages, être en action, être en éveil. Ce sont des choses qui ont été répétées durant ces quelques jours. Il s'avère qu'on est les derniers à jouer sur cette journée et qu'on va affronter la meilleure équipe de ce début de championnat. Donc, c'est un gros challenge."

Pau s'est enflammé ?

Nicolas Usaï, entraîneur du FC Pau : "L'idée, c'est d'être conscient de nos qualités, mais aussi de nos faiblesses. On avait peut-être trop vite, dans notre environnement, fantasmé sur ce qui pouvait se passer durant la saison. Il faut être raisonnable et être lucide par rapport aux manques qu'on a pu avoir les deux derniers matchs. Dans ces manques, il y a aussi moins de fluidité dans le jeu. On voyait des circuits de passes clairs où les joueurs se trouvaient presque les yeux fermés.

C'est quelque chose qu'on n'a absolument pas retrouvé sur les deux dernières rencontres."

Source : Conférence de Presse