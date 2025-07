Révélé sous le nom de Sidibé à l’ASSE et vainqueur de la Coupe Gambardella 2019, Abdoulaye Coulibaly poursuit son parcours européen avec un nouveau challenge étonnant !

Il y a cinq ans, Abdoulaye Coulibaly (encore appelé Sidibé à l'époque) soulevait la Coupe Gambardella avec l'AS Saint-Étienne. Aujourd’hui âgé de 23 ans, l’ailier gauche vient de s’engager avec le FK Auda, actuel 4e du championnat letton. Un nouveau chapitre s’ouvre pour ce joueur formé dans le Forez, qui tente depuis plusieurs saisons de relancer sa carrière à l’étranger.

Après avoir quitté l’ASSE, où il n’aura finalement disputé que deux rencontres officielles avec les professionnels (face à Nantes en 2020 et Annecy en 2022), Coulibaly s’était exilé en Suisse. C’est au FC Biel-Bienne, en Promotion League (3e division), qu’il a retrouvé des sensations. En deux saisons pleines, il s’est notamment illustré lors d’une magnifique épopée en Coupe de Suisse, conclue par une finale historique contre le FC Bâle, perdue logiquement face à l’ogre de Super League.

Une trajectoire à rebondissements pour l’ex-ASSE

Passé professionnel trop jeune dans un contexte difficile à l’ASSE, Abdoulaye Coulibaly n’a jamais réellement eu sa chance avec l’équipe première. Malgré des qualités indéniables de percussion et une belle marge de progression, il n’a pas su s’imposer dans un effectif alors tiraillé entre Ligue 1 et Ligue 2, et en quête de stabilité.

C’est d’abord en changeant de pays – et de nom – que le joueur a tenté de redonner un élan à sa carrière. À Biel-Bienne, son talent a convaincu les observateurs suisses et attiré l’attention à l’étranger. Son engagement avec le FK Auda, en Lettonie, confirme sa volonté de s’exporter pour grandir sportivement, dans un championnat qui fait la part belle aux jeunes joueurs africains et aux profils techniques.

Le FK Auda, une rampe de lancement ?

Avec ce transfert, Coulibaly rejoint un club ambitieux, actuellement bien placé dans le championnat letton. Le FK Auda, basé à Riga, vise les compétitions européennes via une qualification en Conference League. Dans ce contexte, l’ancien Vert aura l’occasion de montrer l’étendue de son potentiel, avec du temps de jeu régulier et une exposition continentale possible dès cette saison.

Ce parcours atypique rappelle que le football professionnel peut prendre des détours imprévus. Si Coulibaly n’a pas marqué l’histoire de l’ASSE en pro, il n’en reste pas moins un pur produit du centre de formation stéphanois. Nombreux sont ceux, parmi les supporters, qui suivront avec attention son évolution en Lettonie.