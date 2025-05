Formé à l’AS Saint-Étienne, Marie-Gaël Mukanya vient de parapher son premier contrat professionnel avec le FC Sochaux. Une belle récompense pour un joueur qui n’avait pas eu sa chance chez les Verts.

Passé par la formation de l’AS Saint-Étienne sans jamais atteindre l’équipe première, Marie-Gaël Mukanya (22 ans) n’a pas abandonné ses rêves de professionnalisme. Recruté discrètement l’été dernier par le FC Sochaux, le jeune attaquant s’est vite acclimaté au projet doubiste. Auteur de 6 buts en 20 rencontres de National 3 sous les ordres de Sylvain Monsoreau, il s’est illustré par son efficacité et sa régularité. Une progression linéaire qui a débouché sur 4 apparitions avec l’équipe première, dont 2 en Coupe de France (contre Mâcon et Guingamp) et 2 en National 1 (face à Boulogne et Valenciennes).

Sochaux mise sur la post-formation, Mukanya en est l’exemple

Le FC Sochaux mise désormais sur un modèle axé sur la post-formation, comme l’explique Julien Cordonnier, manager général et ancien recruteur de l’ASSE : “Marie-Gaël a su s’adapter très rapidement à notre environnement dès son arrivée, en faisant preuve d’un sérieux et d’une régularité exemplaires dans ses performances. Sa progression illustre parfaitement notre volonté de nous appuyer sur la post-formation : attirer de jeunes joueurs issus de centres de formation et qui n’ont pas toujours eu l’opportunité de s’exprimer pleinement.”

En ce sens, Mukanya incarne parfaitement cette stratégie, lui qui, faute de place à Sainté, a dû saisir sa chance ailleurs. Un chemin loin d’être linéaire, mais qui lui permet aujourd’hui de voir plus grand.

Une signature pro qui fait écho à l’ASSE

La trajectoire de Mukanya n’est pas sans rappeler d’autres jeunes formés à l’Étrat, qui faute de tremplin immédiat, brillent ailleurs. En rejoignant les rangs professionnels à Sochaux, Mukanya prouve que la post-formation peut être une voie royale, à condition de faire les bons choix et de s’accrocher. Une leçon à méditer pour l’ASSE, souvent critiquée pour sa gestion des jeunes talents.

Aux côtés de Nassim Ouammou, autre ancien Vert, Mukanya a trouvé à Sochaux un environnement propice à sa progression. Désormais professionnel, il aura à cœur de confirmer tout le potentiel entrevu ces derniers mois.