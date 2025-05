Dans un débat autour de l’identité du meilleur joueur de la saison de Ligue 1, Walid Acherchour s’est laissé aller, dans le Winamax FC, à un troll dont il a le secret, bien accompagné par Thomas Bonavent et Tidiany M’bow. Et c'est le défenseur de l'ASSE, Dylan Batubinsika, pour sa célébration lunaire après son but réduisant l'écart à 2-3 face à Toulouse, qui en a pris pour son grade. A lire ou regarder avec un sarcasme bien aiguisé.

Walid Acherchour : “Moi j’ai beaucoup hésité avec Batubinsika qui fait une saison...”

Thomas Bonavent : “Dans la continuité de la saison de Ligue 2.”

Walid Acherchour : “Très très régulier, extraordinaire de courage dans sa surface de réparation pour être à chaque fois décisif, véritablement.”

Thomas Bonavent : “Téméraire.”

Walid Acherchour : “Toujours la bonne célébration au bon moment.”

Thomas Bonavent : “L’intelligence de jeu”

Walid Acherchour : 3-1 contre mon équipe, je marque...”

"Batubinsika a été le protecteur, le soldat de Larsonneur je trouve"

Thomas Bonavent : “3-1, 3-2, si on gagne on descend quand même et je fais chut”

Walid Acherchour : “Voilà je mets ce but, j’ai fait une très très grande saison et je ne comprends les critiques. Je n’ai pas compris les critiques moi sur Batubinsika.”

Thomas Bonavent : “Ça a été le protecteur, le soldat de Larsonneur moi je trouve.”

Walid Acherchour : “Exactement et à partir du moment où il est sorti de ce XI là, contre toute attente, décisif à tous les matchs mais il est sorti au profit de Bernauer et là il revient, il met ce but et il montre son mécontement à tout le monde en disant “non, non on ne descend, pas, non non et pourquoi nous critiquer ?” et pour ça j’aurais pu le récompenser du trophée de MVP.”

Tidiany M’Bow : “Tu veux dire que le fait que l’ASSE ait pris 804 buts en 34 matchs a pu appeler certaines critiques ?”

Walid Acherchour : “A partir du moment où il sort du XI après peut-ètre un carton rouge contre Lille et des buts concédés sur les 28 premières journées. Il a mis ce but à 3-2 qui lave toute sa saison et qui montre encore une fois que les critiques étaient injustifiées.”

Tidiany M’Bow : “Ça rentre dans les célébrations iconiques de l’histoire de la Ligue 1.”