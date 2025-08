Ancien visage de la relégation de l’ASSE en Ligue 2 en 2022, Le mercato pourrait bien faire de Paul Bernardoni, un futur adversaire des Verts cette saison.

Arrivé en prêt lors du mercato hivernal 2022, Paul Bernardoni s’engage avec l’ASSE en provenance d’Angers SCO, dans l’espoir d’apporter de la stabilité à une équipe alors lanterne rouge de Ligue 1. À 24 ans, le gardien international espoir français devait incarner la solution à un poste en difficulté depuis plusieurs mois.

Titularisé d’entrée par Pascal Dupraz, il dispute 17 rencontres sous le maillot vert, alternant prestations rassurantes et moments plus délicats, à l’image d’une défense stéphanoise globalement fragile. Malgré son investissement et une attitude irréprochable, son passage n’aura pas suffi à éviter la relégation en Ligue 2.

À l’issue de la saison, Bernardoni retourne à Angers, son prêt n’étant pas prolongé. Son passage, court mais intense, restera comme une tentative avortée de redresser une situation critique, dans un contexte tendu sportivement et émotionnellement.

Une nouvelle relégation cette année

La carrière de Paul Bernardoni n’a pas suivi la trajectoire que beaucoup espéraient. Longtemps considéré comme un grand espoir au poste de gardien, notamment à Bordeaux et à Nîmes, il a ensuite connu des périodes difficiles, notamment des relégations avec l’AS Saint-Étienne et Yverdon Sport. Après un passage compliqué en Turquie à Konyaspor, il rejoint le club suisse d’Yverdon en janvier 2024, apportant avec lui son expérience acquise lors de 181 matchs de Ligue 1.

Présenté comme un renfort de poids, Bernardoni retrouve dans le canton de Vaud une forme de sérénité : « J’ai retrouvé la notion de plaisir », confiait-il au journal Le Matin. Yverdon se maintient cette saison-là, mais les choses se compliquent l’année suivante. L’équipe, plombée par la pire défense du championnat (68 buts encaissés), finit dernière de Super League malgré une victoire de prestige face au FC Zurich. Bernardoni évoque un manque de constance mentale et d’engagement collectif. Le club paie cher une fin de saison catastrophique, alors qu’il comptait cinq points d’avance sur la zone rouge en mars. Malgré les efforts, Yverdon est relégué, et Bernardoni enchaîne une nouvelle désillusion.

Bernardoni futur adversaire de l’ASSE ?

Amiens est à la recherche d’un nouveau portier. Après le départ de Régis Gurtner à Lens, le club picard souhaite recruter un portier titulaire. Selon L’Équipe, les amiénois sont intéressés par l’ancien gardien des Verts, Paul Bernardoni. Sous contrat en Suisse jusqu’en 2026, une porte de sortie pourrait s’ouvrir pour l’ancien international espoir français.