À moins d’un mois de son déplacement à Geoffroy-Guichard, Grenoble inquiète sérieusement ses supporters. Son coach Franck Rizzetto a livré un constat sans appel : « J’attends beaucoup plus de mes joueurs. » La Ligue 2 reprend dans moins d'une semaine.

Le 30 août prochain, l’AS Saint-Étienne accueillera le Grenoble Foot 38 pour le compte de la 5e journée de Ligue 2 . Ce samedi, les hommes de Franck Rizzetto affrontaient Le Puy-en-Velay (National) pour leur ultime répétition. Le format, inhabituel, deux rencontres de 90 minutes n’a pas masqué les lacunes d’un GF38 en panne d’inspiration.

Défaits 0-2 dans la première confrontation, les Isérois ont livré une prestation inquiétante, tant sur le plan technique que dans l’impact. En conférence de presse, le coach grenoblois n’a pas caché sa frustration : « On a eu trop de déchets techniques pour mettre à mal cette équipe, on n’a pas été judicieux et juste techniquement pour déranger cette équipe. On a bien commencé mais ça reste insuffisant. »

« Il faudra être plus juste pour gagner des matchs »

Le manque d’efficacité offensive n’est pas une nouveauté pour Grenoble. Malgré un léger sursaut en fin de rencontre, les occasions se sont faites rares (un seul tir cadré). Le constat est sans appel : « On connaît notre pêché (ne pas marquer), il faudra être plus juste pour gagner des matchs », a martelé Rizzetto dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Défensivement, le GF38 a aussi affiché des signes de fébrilité. Les erreurs individuelles se multiplient, à l’image du penalty concédé après un tirage de maillot évitable. Le gardien Bobby Allain n’a pas mâché ses mots non plus : « Ça arrive d’être mauvais, mais avec des mauvaises intentions… je suis un peu déçu de ce côté-là. »

Un mercato au point mort et une dynamique préoccupante à une semaine de la reprise de la Ligue 2

Côté mercato, rien de bien rassurant non plus pour les supporters isérois. Aucun euro dépensé, des recrues arrivées libres depuis des divisions inférieures ou concurrentes directes en Ligue 2.

Parmi les arrivées, seuls Mouazan (Concarneau) et Mambo (Rodez) semblent en mesure d’apporter une certaine solidité. Mais pour l’instant, le rendement collectif ne suit pas. Avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites (dont un sévère 0-5 contre Troyes), Grenoble a encaissé 9 buts pour seulement 4 inscrits.