Plusieurs anciens de l’ASSE ont marqué les esprits ce week-end loin du Forez. Adil Aouchiche a débloqué son compteur en Bundesliga, Pierre-Emerick Aubameyang poursuit sa série en Espagne et Denis Bouanga a encore frappé en MLS. En Arabie saoudite, Valentin Vada a marqué quelques minutes après son entrée, dans une rencontre également marquée par l’expulsion de Christophe Galtier.

Adil Aouchiche tient l’une des performances du week-end parmi les anciens Stéphanois. Titulaire avec Schalke 04 sur la pelouse de l’Union Berlin, le milieu offensif a inscrit le deuxième but de son équipe juste après la pause. Une réalisation importante puisque Schalke s’est finalement imposé 3-1 et a décroché son premier succès en Bundesliga depuis mai 2023. Pour Aouchiche, il s’agit surtout de son premier but dans l’élite allemande. Le joueur de 24 ans, récemment prolongé jusqu’en 2030 par Schalke, confirme son installation dans le onze du promu.

Pierre-Emerick Aubameyang n'en finit pas de briller lui aussi. À 37 ans, l’ancien attaquant de l’ASSE a encore marqué avec le Deportivo La Corogne, tenu en échec par Getafe (1-1). Alors que son équipe était menée, Aubameyang a égalisé de la tête à la 78e minute. Il a désormais trouvé le chemin des filets lors des cinq premières journées de Liga.

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Bouanga marque encore, Vada profite de son entrée

De l’autre côté de l’Atlantique, Denis Bouanga continue d’alimenter son compteur. L’ancien attaquant stéphanois a marqué pour Los Angeles FC sur la pelouse du Sporting Kansas City. Entré dans la seconde période avec deux buts de retard, LAFC a réduit l’écart dès la 47e minute grâce à Bouanga, servi par Jacob Shaffelburg. Le but n’a toutefois pas suffi : Kansas City s’est finalement imposé 3-1.

Valentin Vada a connu une issue plus favorable en Arabie saoudite. L’ancien milieu de l’ASSE a commencé sur le banc avec Neom face à Al-Fateh. Entré pour le dernier quart d’heure, l’Argentin a inscrit le quatrième but de son équipe à la 79e minute. Neom s’est imposé 4-2 au terme d’une rencontre durant laquelle Alexandre Lacazette a notamment signé un doublé. Vada n’avait joué que quelques minutes en championnat depuis son arrivée au club. Cette entrée lui permet donc d’ouvrir rapidement son compteur sous ses nouvelles couleurs.

Christophe Galtier expulsé en Arabie saoudite

La même rencontre a offert une soirée beaucoup plus agitée à Christophe Galtier. L’ancien entraîneur de l’ASSE a été expulsé alors que Neom poursuivait sa série de bons résultats. Le technicien français a donc dû quitter son banc avant de voir son équipe s’imposer 4-2. Neom arrivait pourtant avec une dynamique favorable : avant cette rencontre, le club restait notamment sur des victoires contre Al-Khaleej (3-0) et Al-Hilal (2-0).

L’épisode contraste avec les résultats obtenus par Galtier qui avait pris les commandes de Neom avec l’objectif d’installer le club dans la première partie du championnat saoudien. Ce nouveau succès lui permet de poursuivre sa progression au classement.

Source : le site AnciensVerts.com