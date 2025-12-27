Ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne, Pape Abou Cissé s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre pour le moins inattendu de sa carrière, à quelques jours de l'ouverture du mercato. À 29 ans, le robuste international sénégalais vient de s’engager avec l’IF Vestri, club islandais basé à Ísafjarðarbær. Un choix surprenant, mais qui s’inscrit dans la volonté du joueur de relancer un parcours devenu plus sinueux ces dernières saisons.

Arrivé dans le Forez à l’hiver 2021 en provenance de l’Olympiakos sous la forme d’un prêt, Pape Cissé n’aura passé que six mois sous le maillot vert. Suffisant toutefois pour laisser une trace. Par son impact physique, son sérieux et son état d’esprit irréprochable, le défenseur central avait rapidement conquis le vestiaire stéphanois. Claude Puel, alors entraîneur de l’ASSE, souhaitait d’ailleurs ardemment le conserver. Mais l’option d’achat, jugée trop élevée, avait empêché toute suite favorable.

Après ce passage remarqué en Ligue 1, la trajectoire de Cissé a connu plusieurs soubresauts. De retour en Grèce, il peine à retrouver du temps de jeu, avant de tenter un rebond en Turquie à Adana Demirspor, sans réel succès. Une expérience au Qatar, à Al-Shamal, ne lui permettra pas davantage de se relancer, avec seulement trois apparitions en Stars League. Libre depuis le 1er juillet, le natif de Pikine devait donc faire un choix fort pour relancer sa carrière juste avant le début du mercato hivernal.

Pape cissé choisit l'Islande avant le mercato

C’est finalement en Islande que Pape Abou Cissé a décidé de poser ses valises. L’IF Vestri, récent vainqueur de la Coupe nationale, vient pourtant d’être relégué en deuxième division après une saison compliquée conclue par une place d’avant-dernier lors des play-downs. Un paradoxe assumé : grâce à ce sacre historique, le club islandais disputera la Ligue Conférence lors de la saison 2026-2027.

Un contexte singulier, mais stimulant, dans lequel l’ancien Stéphanois espère retrouver du rythme, de la confiance et redevenir un leader défensif. Une nouvelle aventure atypique pour un joueur qui n’a jamais cessé de surprendre.