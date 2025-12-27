Maxime Bernauer est au cœur d’un entretien fleuve accordé à Tribune Verte. Le défenseur de l'ASSE revient sur son parcours, sa formation et surtout sur son choix fort de s’inscrire dans la durée avec l’AS Saint-Étienne après son prêt en provenance du Dinamo Zagreb.

Arrivé dans le Forez avec une étiquette discrète, Maxime Bernauer a rapidement imposé sa personnalité. Calme, réfléchi et structuré, le défenseur central s’est livré sans détour. Il raconte un parcours façonné très tôt par le football, mais aussi par des valeurs familiales fortes. Né à Hennebont, en Bretagne, il grandit dans une maison où le ballon n’est jamais loin. Son grand frère joue déjà. Maxime suit naturellement. Avant même de signer sa première licence, le football s’invite dans le quotidien. À un peu plus de quatre ans, il rejoint le club de sa ville, entraîné par son père. Les premiers plateaux, les sensations simples et le plaisir du jeu laissent une empreinte durable. Le sourire revient immédiatement lorsqu’il évoque cette période fondatrice.

Rapidement, son potentiel attire les regards. Le FC Lorient repère les deux frères et devient la première grande étape structurante. Le club breton incarne alors une véritable école de football. À cette époque, la philosophie de Christian Gourcuff irrigue toutes les catégories. Travail technique poussé, maîtrise des deux pieds, coordination, jeu de tête et intelligence de jeu sont au cœur du projet. Maxime Bernauer insiste sur cet héritage. Cette formation rigoureuse lui permet de progresser vite et de construire des bases solides, tant sur le plan technique que mental.

Maxime Bernauer, une formation solide avant le haut niveau

Après Lorient, le parcours s’accélère. U15 Élite, U17 National, puis les tests pour le Pôle Espoir. Rien n’est acquis. Rien n’est garanti. À seulement 13 ans, Maxime quitte le cocon familial pour l’internat. Un choix fort, assumé, avec un objectif clair : croire pleinement au football de haut niveau. Cette période forge le joueur autant que l’homme.

En parallèle, Bernauer ne néglige jamais les études. Malgré une grave blessure aux ligaments croisés, il obtient son Bac S au rattrapage, puis poursuit avec un Bac +2, équivalent BTS en gestion. Une rigueur scolaire qui reflète son approche du métier. Sérieux, discipline et projection à long terme font partie de son ADN.

Pourquoi Maxime Bernauer a choisi de rester à l’ASSE

Arrivé à l’ASSE l’hiver dernier sous la forme d’un prêt en provenance du Dinamo Zagreb, le défenseur sait rapidement que l’été sera décisif. Une option d’achat existe. Le choix lui appartient autant qu’au club. La descente en Ligue 2 n’est jamais un objectif rêvé pour un joueur professionnel. Bernauer ne le cache pas. Mais le discours des dirigeants et du staff fait la différence. Confiance du coach Eirik Horneland, rôle central dans le projet sportif et volonté de stabilité pèsent lourd dans la balance.

Maxime Bernauer assume pleinement sa décision. Il veut s’inscrire dans la durée à Saint-Étienne. Retrouver de la continuité. Être un joueur de club, une notion devenue rare dans le football moderne. Les ambitions sont claires et assumées. Remonter rapidement. Ramener l’ASSE à sa place. Certains joueurs ont refusé le défi de la Ligue 2. Pas lui. Et s’il remonte avec les Verts, il le dit sans détour : il sera fier et heureux d’avoir fait ce choix.