Augustine Boakye continue de marquer les esprits. Décisif lors du nul de l’ASSE à Metz (2-2), le Ghanéen figure dans l’équipe type Sofascore de la 7e journée de Ligue 2 avec une note de 8,4/10. Un autre visage bien connu des Stéphanois apparaît dans ce onze : Brice Maubleu, élu meilleur gardien de la journée par la plateforme.

Le résultat a laissé des regrets, mais Augustine Boakye peut difficilement être tenu responsable des deux points abandonnés à Saint-Symphorien. Lors du nul 2-2 concédé par l’ASSE à Metz, l’attaquant stéphanois a participé directement aux deux buts des Verts. Il sert d’abord Kévin Pedro pour l’ouverture du score à la 67e minute, avant de faire lui-même le break quatre minutes plus tard au terme d’une accélération plein axe.

Une performance récompensée par Sofascore. Avec 8,4/10, Boakye prend place dans l’équipe type de cette septième journée, sur le côté droit du milieu. Il est le seul joueur de l’ASSE présent dans ce onze.

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Boakye confirme son excellent début de saison avec l’ASSE

Déjà buteur lors de la défaite à Dunkerque une semaine auparavant, Boakye s’est encore montré décisif à Metz. Les supporters stéphanois ont d’ailleurs porté un jugement très proche de celui de Sofascore : dans les notes attribuées par les lecteurs de Peuple Vert après Metz, le Ghanéen a largement terminé en tête avec 7,3/10.

Boakye, après une première mi-temps aboutie, a pesé beaucoup plus lourd lorsque l’ASSE a accéléré en seconde période. Sa passe pour Pedro et son but ont placé les Verts dans une situation idéale à 2-0. Le scénario collectif a ensuite gâché une partie du bénéfice de sa soirée, Metz revenant à hauteur dans les onze dernières minutes.

À quelques heures de rejoindre le Ghana pour la trêve internationale, Boakye confirme donc son statut d’homme fort du moment à Saint-Étienne. Sa régularité offensive constitue l’une des principales satisfactions des sept premières journées conclues par deux rencontres sans victoire.

Maubleu dans les buts, le contraste avec Larsonneur

L’autre pied de nez de cette équipe type Sofascore se situe dans les cages. Brice Maubleu obtient 8,1/10 et prend la place de gardien du onze de la journée. L’ancien Stéphanois sort d’un succès 2-0 de Pau contre Dunkerque, avec un clean sheet à la clé. Le club béarnais a ainsi fait tomber l’équipe qui venait justement de battre l’ASSE une semaine auparavant.

Le clin d’œil est forcément particulier vu de Saint-Étienne. Maubleu a quitté le Forez cet été pour rejoindre Pau. L’ASSE souhaitait le conserver avec un statut réduit dans la hiérarchie, mais le gardien de 36 ans avait choisi de poursuivre sa carrière dans un projet lui offrant davantage de perspectives de temps de jeu.

Le contraste avec la situation actuelle de Gautier Larsonneur ne manque pas de sel. Pendant que Maubleu intègre l’équipe type de la journée, le titulaire de l’ASSE traverse une période nettement plus délicate. Après avoir déjà fermé la marche des évaluations des supporters à Dunkerque, Larsonneur a de nouveau terminé dernier du classement PV après Metz, cette fois avec 2,9/10. Avant même la rencontre, Mamour Ndiaye l’avait devancé dans le onze choisi par les supporters pour affronter Metz.

Les situations ne doivent pas pour autant être confondues. Maubleu est parti chercher un statut différent à Pau, tandis que l’ASSE a recruté Mamour Ndiaye pour renforcer la concurrence autour de Larsonneur. Mais l’image de cette 7e journée est assez savoureuse : Boakye représente l’ASSE dans le onze type Sofascore, tandis qu’un ancien Vert occupe la cage au moment où le poste de gardien fait de nouveau débat dans le Forez.