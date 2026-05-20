Avant même la dernière journée de la Premier League, le champion d’Angleterre est déjà connu. Le faux pas de Manchester City à Bournemouth, ce mardi soir (1-1) a permis à Arsenal d’être sacré, 22 ans après les invincibles. Formé à l’ASSE, William Saliba est champion d’Angleterre.

Titulaire lors de trente des trente-et-un matchs de championnat auquel il a participé avec les Gunners, William Saliba est l’un des grands artisans du quatorzième sacre d’Arsenal en Angleterre. Pour la première fois depuis 2004, le club de Londres va soulever le trophée de la Premier League.

Les coéquipiers du joueur formé à l’ASSE sont enfin sacrés après avoir enchaîné trois saisons à la seconde place. Depuis que Mikel Arteta a fait de William Saliba un titulaire indiscutable du onze d’Arsenal, les Gunners ont toujours terminé sur le podium du championnat le plus prestigieux du monde.

Après trois ans à être qualifiés de “loosers”, outre-manche, les joueurs évoluant à l’Emirates Stadium sont de retour sur le trône.

Arsenal profite d’un énième faux pas de Manchester City

Il y a un mois, le 19 avril dernier, Manchester City battait Arsenal 2-1 et relançait la course au titre. Après avoir perdu leur trophée aux dépends de Liverpool la saison passée, les hommes de Pep Guardiola souhaitaient le récupérer cette saison.

Cependant, William Saliba et ses coéquipiers comptaient bien faire mieux que les trois saisons précédentes et aller chercher un trophée que les supporters Londoniens attendaient depuis 2004.

Toujours devant après sa défaite à l’Ethiad, Arsenal n’avait plus le droit à l’erreur. Les Gunners ont vu leur concurrents faire deux matchs nuls de suite à l’extérieur ces dernières semaines. Ce mardi 19 mai, les Gunners ont officiellement été sacrés après un nouveau faux pas des Skyblues à Bournemouth.

Avec quatre points d’avance avant la dernière journée, Arsenal est assuré de terminer en tête de la Premier League.

Une fin de saison dorée pour William Saliba ?

Outre ce 1er sacre en Angleterre, William Saliba pourrait vivre une fin de saison de rêve. Dans 10 jours, l’ancien joueur de l’ASSE disputera la finale de la Ligue des Champions à Budapest face au tenant du titre, Parisien. L’occasion de permettre à Arsenal de remporter la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire.

22 ans après “Les Invincibles”, Thierry Henry a même évoqué que cette équipe d’Arsenal pouvait être “Les Inoubliables”.

William Saliba aura aussi l’occasion de remporter un autre trophée prestigieux cet été. Convoqué par Didier Deschamps, le joueur formé dans le Forez aura pour mission d’aller chercher une troisième étoile avec l’Équipe de France. Les bleus sont parmi les favoris pour remporter la Coupe du Monde en Amérique du Nord.

Après avoir acquis son premier championnat Anglais, Wilo’ pourrait bien faire un triplé retentissant d’ici la mi-juillet.