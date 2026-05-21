Benoît Assou-Ekotto n’a pas laissé un souvenir marquant à l’ASSE. Mais plusieurs années après son passage chez les Verts, l’ancien défenseur camerounais est revenu sans filtre sur son arrivée à Saint-Étienne… et ses propos risquent de faire réagir les supporters.

Passé par l'AS Saint-Étienne lors de la saison 2015-2016, Benoît Assou-Ekotto n’a jamais caché que son aventure stéphanoise n’avait pas été simple. Dans l'émission "Cazarre enchaîné", animée par Julien Cazarre, l’ancien joueur de Tottenham a raconté les coulisses de sa signature avec beaucoup de recul… et quelques phrases plutôt directes. Dès les premiers échanges avec son agent, il reconnaît qu’il ne voulait pas rejoindre les Verts. "Mon agent va m'appeler et il va me dire : écoute, il y a Saint-Étienne qui te veut." raconte-t-il d’abord sur un ton ironique. Puis il poursuit : "J'ai demandé s'il n'y avait pas un autre club."

Assou-Ekotto : "Après Londres, ça pique"

L’ancien international camerounais explique surtout que le changement de cadre de vie a été brutal après ses années passées en Angleterre. "Quand tu fais dix ans à Londres et que tu viens à Saint-Étienne… c'est pas facile" lâche-t-il. Dans son récit, il insiste davantage sur la ville et l’environnement que sur l’aspect sportif. Assou-Ekotto raconte notamment sa surprise face à certaines habitudes locales ou à l’ambiance autour du club. "Je m'attendais à ce que ce soit comme Lens, mais c'est pas encore Lens en termes d'atmosphère dans le stade" explique-t-il également. Une sortie qui ne passera certainement pas auprès des supporters, tant le Chaudron est connu pour son ambiance hors du commun.

Et puis il y a "The Place to Be", promise par son agent. L’ancien Stéphanois raconte avec humour son arrivée à l’hôtel du Golf. "Je lui dis : tu m'as dit que t'allais m'emmener dans The Place to Be une fois arrivé à Saint-Étienne, on y va quand ? Et il arrête de mâcher, il me dit : ben… on y est." Une anecdote racontée sur le ton de la dérision et qui traduit son décalage avec l’environnement stéphanois à l’époque.

Une aventure qui n’a jamais vraiment pris

Sportivement, l’expérience n’a jamais totalement fonctionné entre Assou-Ekotto et les Verts. Le défenseur n’est resté qu’une saison avant de rejoindre FC Metz. Lui-même reconnaît que son adaptation a été compliquée. "Ça n'a pas été facile" résume-t-il simplement. Dans son témoignage, il laisse aussi entendre que sa relation avec Christophe Galtier n’a pas aidé à prolonger l’aventure. Des propos qui occuperont dans l'esprit des supporters une place aussi éphémère que son passage à l'ASSE...