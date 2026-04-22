Dans son histoire l'AS Saint-Étienne compte 485 buteurs différents. Ce sont autant de figures qui ont marqué des buts ainsi que l’histoire des Verts. Retour sur le top 20 des buteurs du club.

Depuis 1933, l’ASSE a vu passer de nombreux attaquants capables de marquer le club. Certains ont empilé les buts, d’autres ont marqué les esprits, mais tous participent à l’héritage offensif des Verts.

Du record d’Hervé Revelli aux profils plus récents. Ce classement des meilleurs buteurs illustre à la fois la richesse de l’histoire stéphanoise et l’évolution du football offensif dans le Forez.

Une hiérarchie dominée par les anciens Verts

Au sommet du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’ASSE, Hervé Revelli domine largement avec plus de 212 réalisations en 402 matchs. Une performance qui en fait, encore aujourd’hui, le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne.

Derrière lui, d’autres noms emblématiques complètent le podium et le haut du classement : Rachid Mekhloufi (152 buts) et Salif Keïta (140 buts).

Keïta, surnommé la Panthère noire, possède d’ailleurs l’un des meilleurs ratios buts/matchs (0,76). Seul Yvan Beck fait mieux avec 103 buts en 107 rencontres (0,96). Une performance toutefois à nuancer, puisque ce dernier évoluait en grande partie dans les années 1930-40, en division interrégionale. Là où Keïta brillait en première division française et en Coupe d’Europe.

Plus bas dans le classement, d’autres figures importantes apparaissent : Michel Platini (82), Jean-Michel Larqué (100), Robert Herbin (99) Georges Bereta (68) ou encore Johnny Rep (61). Autant de joueurs qui, au-delà de leurs statistiques, ont contribué à l’identité et au rayonnement de l’ASSE.

Des buteurs modernes plus rares à Saint-Étienne

Avec le temps, les trajectoires des joueurs ont évolué. Le football a changé, et avec lui l’économie des mercato. Les passages au club sont souvent plus courts et les effectifs plus mouvants.

Des profils comme Bafétimbi Gomis (49) ou Pierre-Emerick Aubameyang (41), pourtant marquants, ne figurent pas dans le top 20. Le seul joueur plus récent à y apparaître c'est Romain Hamouma. Actuel entraîneur des attaquants de la réserve, il comptabilise 62 réalisations en 321 matchs. Il occupe la 16e place du classement.

À titre d’exemple, Zuriko Davitashvili (23 buts) et Lucas Stassin (22 buts) sont encore à 34 et 35 buts du top 20. Une 20e place actuellement occupée par Jean Lauer avec 57 réalisations. Les potentielles velléités de départs la saison prochaine impulser par les attaques des clubs européens pour le duo stéphanois pourrait laisser de beaux jours encore à ce top 20.

Source : asse-stats.com