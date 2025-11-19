La qualification de Montpellier en Coupe de France à Agde n’a pas masqué les inquiétudes autour de Christopher Jullien et Téji Savanier. À la lutte avec l’ASSE pour la montée, Montpellier encaisse deux alertes au pire moment.

La victoire obtenue par Montpellier à Agde (2-0) lors de son entrée en lice en Coupe de France aurait pu constituer une soirée pleinement maîtrisée. Pourtant, l’attention s’est rapidement déplacée vers les problèmes médicaux rencontrés par deux cadres du groupe. Dès la 28e minute, Christopher Jullien (13 matchs, 1 but, 1 passe décisive) a dû quitter le terrain après un duel avec Dionou. Le défenseur, capitaine en l’absence d’Omeragic, a regagné le banc en boitant, visiblement touché au genou droit.

Une localisation pas anodine : ce même genou l’avait privé de l’intégralité de la saison 2024-2025, après une blessure survenue lors de la dernière journée de Ligue 1. Pour Montpellier, engagé dans une course à la montée, cette alerte représente un signal préoccupant. À l’issue de la rencontre, via des propos rapportés par Midi Libre, Camara a résumé la situation en déclarant : « On va voir l’état de Christopher, en espérant que ce ne soit pas trop grave ».

Les examens à venir devront préciser la nature exacte de la blessure, mais l’inquiétude est réelle tant Jullien occupe un rôle indispensable dans la structure défensive du MHSC. Troisième au classement, l’ASSE observe de près l’évolution de son rival direct. Montpellier, quatrième et meilleure équipe de Ligue 2 sur les cinq dernières journées, a trouvé une dynamique solide. C’est dans ce contexte que la sortie de Jullien intervient, fragilisant un équilibre retrouvé et rendant la situation encore plus sensible à l’approche d’un calendrier serré.

Montpellier sous pression avec l’incertitude autour de Jullien

Si l’inquiétude liée à Christopher Jullien a immédiatement retenu l’attention, la situation de Téji Savanier constitue une seconde alerte pour Montpellier. Le meneur de jeu, présent dans les tribunes, mais absent de la feuille de match, est ménagé depuis plusieurs semaines en raison de douleurs persistantes à un genou. Son absence face à Agde n’est donc pas une surprise, mais elle intervient dans une période où Montpellier enchaîne les rencontres et où son influence dans l’entrejeu demeure essentielle. Camara a expliqué ce choix avec clarté : « Il avait des douleurs depuis un moment. La seule fenêtre pour le préserver, c’était celle-là ». Le staff espère le récupérer au début de la semaine pour préparer le déplacement à Reims programmé le 24 novembre.

Cette gestion prudente témoigne de la volonté de Camara de limiter les risques, mais rappelle également que l’effectif montpelliérain avance avec des équilibres fragiles. Dans la lutte pour la montée, Montpellier s’appuie depuis plusieurs semaines sur une dynamique collective efficace qui s'est traduite par une belle série récente en Ligue 2. Cependant, l’absence simultanée ou prolongée de deux joueurs majeurs pourrait rapidement altérer cette continuité.