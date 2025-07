Formé au NO, ancien capitaine de l’ASSE, Anthony Briançon va désormais jouer un rôle bien plus large dans l’avenir du Nîmes Olympique. À 30 ans, il s'engage en tant qu’actionnaire dans le nouveau projet porté par Thierry Cenatiempo.

Après son départ de l’AS Saint-Étienne pour le Pau FC, Anthony Briançon n’en a pas fini avec le Nîmes Olympique. L’ancien capitaine des Crocos, qui a débuté sa carrière professionnel dans le Gard, devient l’un des actionnaires du nouveau projet de relance du club, désormais engagé en National 2.

Briançon, le retour du fils prodigue à Nîmes

Son engagement est bien plus qu’un clin d’œil symbolique : avec d’autres anciens joueurs emblématiques comme Renaud Ripart, Clément Déprès, Benoît Poulain ou encore Théo Valls, Briançon entre au capital de la nouvelle SAS qui dirigera le club. Chaque ex-joueur détiendra 10,5 % des parts, à égalité avec un collectif d’entrepreneurs et de mécènes locaux.

« Je souhaite que les supporters soient représentés », martèle Thierry Cenatiempo, futur président et grand artisan de ce virage historique.

Une nouvelle ère pour le Nîmes Olympique

Après des années d’errance et un divorce profond entre la direction et les amoureux du club, le NO tourne définitivement la page Rani Assaf. En relançant le club via une structure entièrement nouvelle, sans racheter l’ancienne entité, Thierry Cenatiempo veut construire un projet fédérateur, où supporters, anciens joueurs, institutionnels et partenaires privés se retrouvent autour d’une même table.

L’arrivée de Briançon dans l’organigramme, tout en poursuivant sa carrière de joueur à Pau, incarne parfaitement cette volonté de rattacher le passé glorieux à un avenir plus vertueux. Un engagement affectif et financier pour celui qui a connu ses plus belles heures sous le maillot nîmois.

« Le Nîmes Olympique en N2, c’est une anomalie », a déclaré Cenatiempo. « On veut redonner du plaisir aux gens, recréer une ambiance, faire vivre les Antonins. »

Un projet ambitieux et populaire au NO

Derrière cette ambition, la volonté de bâtir un club populaire, formateur et structuré, à l’image des grandes années du NO. La campagne de pré-abonnement lancée ce 10 juillet vise à mobiliser un public orphelin de son club depuis trop longtemps.

Sur le terrain, l’effectif est presque complet. Le duo Anthony Dupré - Michaël Gas travaille à bâtir une équipe capable de tenir son rang en N2 dès la saison prochaine, avec en ligne de mire une montée progressive vers le haut niveau.

Les infrastructures seront également sécurisées, avec un rachat des installations par la Ville de Nîmes prévu en janvier.

Briançon, au cœur de la renaissance

Pour Anthony Briançon, ce retour aux sources prend une résonance particulière. Après une saison frustrante dans le Forez, marquée par une absence quasi-totale de temps de jeu, il montre qu’il n’a rien perdu de son attachement à son club de cœur.

« J’ai joué 14 ans à la MJC Avignon. C’est une région qui pue le foot. Il faut du temps pour reconstruire. » confiait-il récemment dans Le Dauphiné Libéré.

Le message est clair : le football populaire nîmois veut renaître, et Anthony Briançon en sera l’un des visages forts.

Source : Le Dauphiné Libéré / TV Sud