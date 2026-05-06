Il était à Paris pour PSG-Bayern (5-4). Il en est ressorti conquis, bavard, lyrique. Bernard Caïazzo, qui a co-présidé l'ASSE pendant vingt ans, ne cache pas son admiration pour le Paris Saint-Germaine. Son club de toujours.

Caïazzo subjugué par le PSG-Bayern : « Depuis Cruyff, on n'avait pas vu ça »

Vingt ans à la tête de l'AS Saint-Étienne. Et c'est le PSG qui lui arrache des superlatifs. Bernard Caïazzo était dans les tribunes pour PSG-Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions. Il en est ressorti dans un état second.

Dans L'Équipe, il se confie :

Bernard Caïazzo : « C'est quelque chose que je n'avais pas vu depuis… Depuis l'époque de l'Ajax et de Johan Cruyff, on n'avait pas inventé un autre type de football aussi différent. Pendant le match, j'étais émerveillé. En sortant, on se demande : "J'ai rêvé ? J'y étais vraiment ?" Ce sont des moments de vie, il faut savoir les savourer sur l'instant. Après ça, quand on regarde un autre match, on a l'impression d'un film de deuxième niveau… C'est ce jour-là que j'ai pris conscience de ce qu'était cette équipe du PSG : ce n'est pas un coup ponctuel, ça va durer."

Paris va durer, Caïazzo est serein

Je suis sûr qu'ils feront deux ou trois fois la finale dans les cinq prochaines années. Cette finale fait partie de mes cinq ou six plus grands moments de foot. Je me suis dit : "C'est le début d'une dynastie." Je l'ai vécue avec (Jean-Claude) Darmon, (Nicolas) de Tavernost, (Patrick) Bruel… La frustration, c'est d'être reparti très vite. À 3 heures du matin, tu es déjà de retour à Paris, tu n'en profites pas. C'était mille fois mieux à Munich, en 1993 : on était arrivés deux jours avant et repartis le lendemain. »

Source : L'Équipe