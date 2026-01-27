L'ambiance est morose du côté de l'Etrat ce mardi matin. Les Verts retrouvaient les chemins des terrains sous une météo brumeuse. A l'image de l'ASSE. Entre mercato sous tension et Eirik Horneland sous pression, l'actualité stéphanoise n'est pas des plus sereine.

Si au classement, le compte n'y est pas, pas de quoi être alarmiste sur le papier. L'ASSE reste dans la course pour la montée en Ligue 1. Pour autant les indicateurs sont au rouge. Rouge sang. Mécontants des résultats, la Direction s'active en coulisses pour trouver le prochain entraineur des Verts. Eirik Horneland a épuisé son crédit. Sera-t-il sur le banc face à Boulogne ce samedi ? Difficile de l'affirmer. Les dirigeants de l'ASSE ne souhaitent pas se tromper. On minimise l'aspect émotionnel au possible. S'il faut une semaine ou plus pour trouver le coach idouane, on prendra le temps.

En coulisse, le mercato continue d'animer la celulle de recrutement. Alexandre Lousberg et ses collègues s'activent pour trouver le milieu de terrain défansif tant attendu. Aucun piste avancée n'a véritablement fuitée dans la presse. Le mercato fermera ses portes le 2 février. Dernière ligne droite pour espérer se renforcer. L'urgence est d'autant plus présente après le déplacement à Reims.

Lamba et Jaber absents

Côté terrain, il ya également de quoi faire grise mine. Dans un contexte forcément particulier, les joueurs ont participé à leur première séance de la semaine ce mardi matin. Chico Lamba et Mahmoud Jaber manquaient à l'appel. Bléssé face à Reims, ils devraient manquer plusieurs semaines de compétitions. Un véritable coup de massue pour l'ASSE qui perd deux cadres.

L'ASSE récupère son meilleur buteur

Une éclaircie intervient tout de même ce mardi puisque Zuriko Davitashvili s'est entrainé avec le groupe. Sans lui, l'attaque stéphanoise manque d'éclat. Lucas Stassin retrouve le rythme mais voit son compteur but bloqué à 4 réalisations depuis septembre. Une éternité pour un buteur qui devait rayonner en Ligue 2. Avec 8 buts au compteur, Zuriko Davitashvili a confirmé qu'il avait la pleine mesure de ce championnat. L'ASSE va ainsi sauf surprise retrouver son meilleur buteur pour la réception de Boulogne. Le géorgien ne sera pas de trop face à une équipe bien organisée et regroupée.

Zuriko Davitashvilki devrait bien être présent ce samedi à Geoffroy-Guichard. Une affirmation loin d'être aussi évidente concernant sont entraineur qui poursuit sa mission en plein coeur du cyclone.