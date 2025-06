Parti en 2021 après sept saisons sous les couleurs Vertes, Kévin Monnet-Paquet reste un joueur important de l'histoire récente de l'ASSE. Besogneux et attachant, l'ancien lorientais aura marqué les esprits à sa manière. De quoi laisser un souvenir positif à bon nombre de supporters. Dans l'ombre, "KMP" était de retour dans le Forez cette saison.

Admis au BEF pour la saison qui vient de s'écouler, Romain Hamouma devait initialement devenir adjoint des U15 R1 de l'ASSE. L'ancien Vert a toutefois été rapidement promu avec le groupe professionnel, aux côtés d'Olivier Dall'Oglio. Si l'arrivée d'Horneland l'a progressivement poussé à redescendre en équipe réserve afin d'épauler Sylvain Gibert, Hamouma n'aura en tout cas pas pu partager son expertise au groupe U15.

L'ASSE s'est alors tournée vers Kévin Monnet-Paquet. Bien que l'information soit passée inaperçue, "KMP" était de retour depuis plusieurs mois. Sans club depuis 2023, l'ex-stéphanois est en effet revenu en qualité d'adjoint de l'emblématique Jean-Philippe Primard. Leur duo a bien fonctionné tout au long de la saison et a permis aux U15 de performer. Cependant, Monnet-Paquet a pris la décision d'arrêter à l'issue de cet exercice 2024-2025. Malgré une belle saison riche en émotions, il ne prolongera donc pas l'aventure avec les U15 de l'ASSE.

Les U15 sacrés

Grâce à un doublé de Naël Dani et une réalisation signée Hugo Reynoudt, l'ASSE a dominé Andrézieux-Bouthéon (3-1) dimanche dernier. Une performance qui permet aux jeunes Verts de remporter le titre du championnat U15 R1. Encadré par Jean-Philippe Primard et Kévin Monnet-Paquet comme expliqué ci-dessus, le groupe U15 a notamment devancé l'Olympique Lyonnais au classement.

Après le sacre, le coach Jean-Philippe Primard s'était exprimé sur asse.fr : "On s’attendait à ce que ce soit compliqué face à cette équipe de l’ABFC, avec ce contexte de Derby et face à une équipe qui a perdu des matchs cette année, mais en évoluant avec beaucoup de U14. Le scénario du match est catastrophique, mais on a la chance d’égaliser avant la mi-temps. Par contre, en seconde période, même à 10, on a été dominateurs. On fera un bilan de cette saison, mais pour l’honneur, il est bien de remporter ce titre. Je suis content que les joueurs soient allés le chercher !"