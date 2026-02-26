La dernière étude de l’Observatoire du football CIES, qui classe les clubs selon leur indice de pression, offre un éclairage intéressant sur le profil défensif de la Ligue 2. Et confirme que l’AS Saint-Étienne (ASSE) fait partie des équipes les plus actives sans ballon.

Le pressing ne se résume plus à une impression visuelle. Le CIES l’a objectivé à partir de quatre critères précis : la hauteur moyenne des pressions exercées, la rapidité à interrompre les possessions adverses, la fréquence des interventions défensives relativement aux passes concédées et le nombre de fautes commises dans le dernier tiers hors possession. Chaque donnée est rapportée à la moyenne du championnat.

Dans ce classement, l’AS Saint-Étienne (ASSE° occupe la 9e place de Ligue 2 avec un indice de 72,7, sur 18 équipes analysées. Une position qui la situe dans le premier tiers.

Annecy en tête, un peloton dense derrière en Ligue 2

En haut du tableau, c’est l’Annecy FC qui affiche l’indice le plus élevé (92,7), devant le SC Bastia (82,6) et Le Mans FC (81,9). Des équipes qui ont fait de l’agressivité défensive un axe structurant de leur identité. L’ASSE, elle, s’inscrit dans un registre plus mesuré, mais efficace.

ASSE : Une équipe qui presse vite, sans se désorganiser

Dans le détail, les chiffres stéphanois dessinent un profil intéressant. La hauteur de pression (1,00) correspond exactement à la moyenne de la Ligue 2 : les Verts ne défendent pas particulièrement plus haut que les autres.

En revanche, la rapidité à casser les possessions adverses atteint 1,16, l’un des meilleurs ratios du championnat. C’est là que se situe la singularité stéphanoise : l'ASSE interrompt les séquences adverses plus vite que la norme.

La fréquence des interventions défensives (1,01) confirme un volume d’activité légèrement supérieur à la moyenne, tandis que le nombre de fautes dans le dernier tiers (0,77) reste contenu.

ASSE : Une évolution perceptible sous Montanier

Ces données corroborent ce que l’on observe depuis plusieurs semaines : l’ASSE a retrouvé une structure défensive plus compacte, avec un bloc capable de se projeter rapidement à la perte du ballon.

Comparativement, l’ES Troyes AC (77,0) ou le Red Star FC (74,0) affichent des indices supérieurs, mais avec davantage de fautes hautes. Saint-Étienne, elle, combine intensité et maîtrise.

Un indicateur à ne pas négliger

Le pressing n’est pas une fin en soi. Mais il conditionne la récupération, le volume d’occasions et la maîtrise du ballon. En figurant dans le premier tiers du classement CIES, l’ASSE confirme qu’elle construit une identité défensive cohérente. Indispensable pour son avenir.

Pour en savoir plus sur le classement des autres équipes de Ligue 2.