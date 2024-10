Tandis que l'ASSE pourrait enfin s'être mise sur de bons rails après une victoire face à Auxerre, Chambost et Boudebouz évoluent avec leurs nouvelles couleurs. Les deux anciens Stéphanois ont lancé leurs saisons ce week-end.

Chambost enchaîne loin de l'ASSE

"Un seul amour éternel …", évoquait Dylan Chambost sur son compte Instagram cet été. De retour dans son club formateur en 2022, le milieu de terrain avait pour mission de participer à la promotion de l'ASSE. Pourtant, Chambost a peiné à s'imposer dès la première saison. Le natif d'Annecy a plutôt dévoilé ses nombreuses qualités de jeu sous Olivier Dall'Oglio. Dylan Chambost inscrit en effet cinq réalisations et délivre sept passes décisives sous le coach actuel de l'ASSE.

Prolongé automatiquement après la promotion en Ligue 1, le joueur de 27 ans a cependant décidé de quitter le forez par la grande porte. Direction la MLS au Columbus Crew.

Depuis, Dylan Chambost gagne du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs. Après avoir distribué deux passes décisives le week-end dernier face à Philadelphia, le milieu a de nouveau participé à la victoire des siens. Titularisé pour la deuxième fois consécutive, Chambost offre la passe décisive du second but de la rencontre (vs. New England Revolution).

La saison du joueur formé à l'ASSE semble être lancée.

Boudebouz débloque son compteur but

Auteur de 79 matchs sous la tunique verte, Ryad Boudebouz n'a pas marqué positivement les supporters de l'ASSE. Malgré son but face à Rennes en Coupe de France, c'est davantage son penalty raté face à Auxerre qui reste dans les mémoires.

Transféré en Arabie Saoudite après avoir envoyé les Verts en Ligue 2, le joueur de 34 ans a rejoint le JS Kabylie cet été. Malgré la défaite des siens face au CS Constantine (3-2), Ryad Boudebouz a inscrit deux réalisations… sur penalty.

Le natif de Colmar égalise à la 38e minute de jeu (1-1), mais ne peux rien face au triplé de Barhim Dib. Boudebouz inscrit la réalisation du 2-3 à la 90+9.

Goaaaaaaal Ryad Boudebouz égalise pour la JSK et ouvre son compteur de but en championnat pic.twitter.com/JQp7yb0x78 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 12, 2024