Laurent Batlles, ancien entraîneur de l'ASSE, s'est livré pour le podcast de Franck Talluto "Le dessous de Verts". Il évoque régulièrement Saint-Etienne mais aussi son actualité et sa façon de voir les choses. Extraits.

Consultant à Canal+

Batlles : "Ça va très bien. Ça a été un petit peu dur, au départ, parce que ce n'est jamais évident de lâcher un club, de lâcher ses joueurs, et puis de lâcher son métier. Parce que malgré tout, le fait d'entraîner quotidiennement, c'est plaisant et ça prend beaucoup de temps. Donc après, on a un peu plus de temps pour soi. Mais là, c'est vrai que je m'étais laissé un petit peu de temps de repos. Je joue pas mal au paddel notamment.

Et puis après, maintenant, j'ai repris un petit peu de travail, notamment en consultant à Canal, en faisant quelques émissions. Il est vrai qu'au départ, j'étais un peu à l'essai. Et puis là, tu vois, sur le mois d'octobre, j'ai trois dates à faire avec six émissions, donc ça commence à devenir un peu plus régulier.

Retrouver un projet le démange !

Batlles : "Et puis après, je regarde beaucoup de matchs. Ça me demande aussi de me mettre à la page de beaucoup de choses, notamment la ligue 1, la ligue 2, la Ligue des champions, l'Europa League. Je regarde pas trop l'Etranger car je m'y vois pas. Donc voilà, c'est super plaisant, et puis ça permet de prendre son temps. C'est le lot, malheureusement ou heureusement, de notre métier, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à rencontrer des présidents, à rencontrer des dirigeants, pour qu'à un moment donné on puisse reprendre l'essence même de notre métier. Le staff aussi est au courant. Ils savent que du jour au lendemain, on peut. On peut se retrouver le samedi soir à être un endroit et le dimanche à être un autre endroit.

C'est comme ça, ça fait partie de notre vie après, c'est une organisation à avoir moi, j'en ai parlé aussi avec mes enfants, et voilà, comme ça, on sait et tout le monde sait à quoi s'attendre. Mais c'est la normalité pour un entraîneur. On ne peut pas aujourd'hui faire ce métier et pas se dire du jour au lendemain non, je ne peux pas partir, je ne peux pas vous rencontrer parce que j'ai ça à gérer ou pas ça à gérer. On y va. Et après, quand on est en poste, c'est là qu'on gère. Après l'extra sportif."

"Je n'ai pas été influencé par un entraîneur en particulier, je prends un peu de tout le monde" (Laurent Batlles)

"Je n'ai pas été influencé par un entraîneur en particulier. Je suis passionné par un peu tout le monde et je prends un peu de tout le monde. J'essaie de prendre un petit peu tout le monde. Pour autant, moi ma philosophie c'était de ressortir proprement le ballon. En fait, en tant que joueur, j'étais à un poste stratégique et le fait de ne pas avoir le ballon qui me passait au-dessus de la tête, en fait quand il y avait des ballons qui me passaient au-dessus de la tête, je trouvais ça totalement démesuré et pas à la hauteur de ce qu'on doit faire dans le football, parce qu'en fait, en gros, des fois ça peut arriver, mais pour autant, le mieux c'est d'essayer de ressortir proprement, d'essayer de trouver des cheminements qui vous permettent de mettre en difficulté l'adversaire, notamment en fonction tactiquement de ce qu'ils font.

Et donc moi en fait, ma philosophie c'était d'essayer de ressortir proprement, de trouver un aspect tactique différent de ce que les autres ont fait et de mettre en place à la fois de la récupération de balles différentes. On essaie de trouver des choses après, bien sûr qu'on regarde et on se calque sur certaines choses que font les."